Президент Бундестага заявила, что Путин нацелен не только на Украину

Диктатор Путин / © Associated Press

В странах Европейского Союза все больше осознают, что Россия представляет угрозу не только Украине, но и другим государствам Европы.

Об этом заявила президент Бундестага Юлия Клекнер.

«Мы — немцы и также другие европейские страны — хорошо осознаем, что у России есть прицел не только Украины. Кстати, могу сказать, что тема гибридной войны, кибератак и т.д. очень сильно выросла — тоже против немецкого Бундестага. Россия большая угроза, мы это знаем», — подчеркнула она.

Кльокнер отметила, что в Европейском Союзе «очень реалистично» оценивают ситуацию и не исключают никакого сценария действий, которые может планировать диктатор Путин. Так она ответила на вопрос о возможных провокациях России на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Она также отметила необходимость усиливать шаги, ограничивающие возможности страны-агрессоры финансировать войну против Украины.

Кроме того, президент Бундестага подчеркнула, что Германия не отвлекается от поддержки Украины, несмотря на то что значительное внимание международного сообщества сейчас приковано к событиям на Ближнем Востоке.

Кльокнер также отметила украинский опыт в борьбе с беспилотниками и гибридными угрозами, который ценен для партнеров.

«Вы наработали невероятную экспертизу в вопросах обнаружения дронов и противодействия дронам», — отметила она.

Ранее сообщалось, что президент сообщил, что вчера Украина получила от Германии 35 ракет PAC-3 для систем Patriot, которые обещали на последнем заседании в формате Рамштайн.

Ранее информировали, что украинские инструкторы в Германии передадут свой опыт в области артиллерии, инженерии, бронетанковых операций, использования беспилотников, а также командования и управления.