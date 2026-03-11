- Дата публикации
Нужен "план Б" из-за действий союзника Путина: Зеленский обратился к лидерам Европы
Украинский президент обеспокоен блокированием кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро, которое осуществляет Венгрия под руководством Виктора Орбана.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал европейских лидеров разработать «план Б» для обеспечения долгосрочного финансирования Украины. Обещанный кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро блокирует Венгрия, которую возглавляет «союзник Путина» Виктор Орбан.
Об этом украинский президент рассказал в интервью Politico.
«Нам и Европе, нам всем нужен этот „план Б“. Наши европейские партнеры и настоящие друзья знают, что мы защищаем не только украинские ценности, мы защищаем свободу всей Европы», — сказал он.
Зеленский утверждает, что обвинения Орбана в умышленном затягивании ремонта нефтепровода «Дружба» по политическим причинам, являются безосновательными.
Украинский президент настаивает, что проблема именно в Орбане, а не в нефтепроводе, который был поврежден российскими бомбардировками.
По его словам, премьер-министр Венгрии является «другом» и «стратегическим партнером» Кремля, а также «союзником» президента государства-агрессора Владимира Путина.
«Он стоит на стороне российского лидера. Он делает то же самое, блокируя все для Украины. Только одного он не делает сегодня — он не атакует ракетами или беспилотниками нашу территорию. И он не присылает своих солдат», — сказал Зеленский об Орбане.
При этом он подчеркнул, что венгерский премьер блокирует финансирование для Украины, оружие для Украины и выступает против вступления Украины в ЕС.
«Что касается российских нарративов, он [Виктор Орбан] разделяет те же нарративы. Он лично это делает», — добавил Зеленский.
На вопрос, не зашел ли он слишком далеко в своей недавней, вероятно, завуалированной физической угрозе Орбану, украинский президент ответил, что не считает «дипломатическое молчание» «очень полезным» в общении с премьер-министром Венгрии.
«Угрозы» Зеленского Орбану: что известно
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что «одно лицо в ЕС "не будет блокировать транш в $90 млрд.
«Иначе дадим адрес этого лица нашим Вооруженным силам, пусть они ему звонят и будут общаться с ним на своем языке», — заявил он.
Эти слова вызвали резонанс среди венгерских политиков
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что заявление Зеленского «переходит все границы».
«Никто не может угрожать Венгрии или ее премьер-министру», — сказал он.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан также пафосно заявил, что слова украинского главы касаются не его лично, а всей страны.
Европейская комиссия считает, что президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, с которым, по его словам, будут общаться ВСУ, угрожал государству-члену ЕС
В среду, 11 марта, Виктор Орбан опубликовал на официальной странице в соцсети Facebook провокационное видео, в котором лицемерно пожаловался, что украинцы якобы угрожают его семье
Провокации Венгрии
В феврале Орбан опубликовал в Сети дерзкое видео, где обвинил Зеленского и Украину во вмешательстве в предстоящие венгерские выборы из-за якобы финансирования оппозиционной партии «Тиса».
Партия Орбана «Фидес» также распространила созданное ИИ видео с имитацией казни венгерского солдата, чтобы запугать избирателей втягиванием в войну в Украине из-за политики Брюсселя.
Впоследствии премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил силой возобновить работу нефтепровода «Дружба» и заявил, что не будет заключать с Украиной никаких соглашений и не пойдет ни на какие компромиссы.
После этого в Венгрии без объяснения причин задержали два автомобиля инкассаторской службы «Ощадбанка», которые осуществляли регулярную перевозку ценностей между Raiffeisen Bank Austria и украинским банком.