Зеленский пригрозил Орбану "разговором с ВСУ": что заявил

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что ни один из европейских лидеров не будет препятствовать выделению Украине кредита в размере 90 миллиардов евро для нужд обороны. Зеленский намекнул на позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что в случае блокирования передаст контакты такого человека украинским военным.

Об этом он заявил на брифинге по итогам работы правительства.

Финансирование авиации и риски в ЕС

По словам президента, эти средства критически важны для реализации программ вооружения, в частности по закупке истребителей Gripen и Rafale.

«Вы знаете, что у нас должна быть предоплата от уже украинской стороны относительно будущей авиации, относительно Gripen и Rafale (истребителей — ред.). Мы еще вчера с Михаилом (Федоровым — ред.) это проговаривали. Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 млрд или первый транш из 90 млрд и у украинских воинов будет оружие», — заявил Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что отсутствие финансирования оказывает непосредственное влияние на оснащение Вооруженных сил Украины.

«Иначе дадим адрес этого человека нашим вооруженным силам, нашим ребятам — пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке», — добавил президент.

Позиция Орбана по отношению к Украине — что известно

Вероятно, в заявлении Владимира Зеленского говорится о премьере Венгрии Викторе Орбане. Недавно венгерского политика отметил российский диктатор Владимир Путин. Глава Кремля не скупился на комплименты и отметил «принципиальную позицию» Будапешта, который фактически подыгрывает интересам агрессора.

Кроме этого, венгерский министр Сийярто дерзко заявил, что Зеленский совершает «покушение на Венгрию» из-за остановки «Дружбы».

Ранее мы писали, что Зеленский убежден, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потеряет власть на следующих выборах.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан обвинил Украину во вмешательстве в будущие парламентские выборы.