- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 779
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский пригрозил Орбану "разговором с ВСУ": что заявил
Зеленский призвал ЕС не блокировать 90 млрд евро помощи на закупку авиации.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что ни один из европейских лидеров не будет препятствовать выделению Украине кредита в размере 90 миллиардов евро для нужд обороны. Зеленский намекнул на позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что в случае блокирования передаст контакты такого человека украинским военным.
Об этом он заявил на брифинге по итогам работы правительства.
Финансирование авиации и риски в ЕС
По словам президента, эти средства критически важны для реализации программ вооружения, в частности по закупке истребителей Gripen и Rafale.
«Вы знаете, что у нас должна быть предоплата от уже украинской стороны относительно будущей авиации, относительно Gripen и Rafale (истребителей — ред.). Мы еще вчера с Михаилом (Федоровым — ред.) это проговаривали. Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 млрд или первый транш из 90 млрд и у украинских воинов будет оружие», — заявил Владимир Зеленский.
Президент подчеркнул, что отсутствие финансирования оказывает непосредственное влияние на оснащение Вооруженных сил Украины.
«Иначе дадим адрес этого человека нашим вооруженным силам, нашим ребятам — пусть они ему звонят и с ним общаются на своем языке», — добавил президент.
Позиция Орбана по отношению к Украине — что известно
Вероятно, в заявлении Владимира Зеленского говорится о премьере Венгрии Викторе Орбане. Недавно венгерского политика отметил российский диктатор Владимир Путин. Глава Кремля не скупился на комплименты и отметил «принципиальную позицию» Будапешта, который фактически подыгрывает интересам агрессора.
Кроме этого, венгерский министр Сийярто дерзко заявил, что Зеленский совершает «покушение на Венгрию» из-за остановки «Дружбы».
Ранее мы писали, что Зеленский убежден, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потеряет власть на следующих выборах.
Ранее венгерский премьер Виктор Орбан обвинил Украину во вмешательстве в будущие парламентские выборы.