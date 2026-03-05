Одна фраза Зеленского объединила венгерские власти и оппозицию против Украины: что возмутило Будапешт

В Венгрии власть и оппозиция разозлились из-за Зеленского слова в адрес Орбана / © Associated Press

В Венгрии возмутились заявлением президента Владимира Зеленского, который, комментируя блокирование Будапештом выделение Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, пошутил, что передаст контакты «этого лица» украинским военным.

Так, глава МИД Венгрии Петер Сиярто, который вчера пожимал руку диктатору Путину, возмутился, что заявление Зеленского «переходит все границы».

«Никто не может угрожать Венгрии или ее премьер-министру. Никто не может шантажировать нас только потому, что мы отказываемся платить цену войны в Украине и отказываемся соглашаться на более высокие цены на энергоносители через Украину», — написал Сиярто в соцсети Х.

Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач назвал эти слова президента Украины «угрозой», которая «перешла все границы».

«Когда кто-то угрожает предоставить адрес человека украинским солдатам только потому, что они не поддерживают очередной пакет вооружений на 90 миллиардов долларов, это не дипломатия, это открытая угроза. Это возмутительно. Личные эмоции не испытывают места в таких вопросах. Венгрию нельзя запугать, и мы не поддадимся шантажу», — сказал Ковач.

Лидер венгерской оппозиции принял сторону Орбана

В защиту Орбана, как ни странно, также стал его непримиримый политический конкурент, лидер венгерской оппозиционной партии Тиса Петер Мадяр, сообщает 444.hu.

«Ни один иностранный государственный руководитель не может угрожать ни одному венгру. Ни уходящего в отставку правительства Орбана, ни будущего правительства Тисы. Поэтому я призываю украинского президента прояснить свои слова, и если он действительно это сказал, то забрать их обратно», — сказал Мадяр.

На более позднем мероприятии Петер Мадяр призвал руководство Европейского Союза «разорвать все отношения с Украиной, пока президент Зеленский не объяснит свои слова и не извинится перед Венгрией за свое заявление». Он также сказал, что ни украинский, ни российский президенты не могут шантажировать его, как они это сделали с Орбаном.

Как прокомментировал сам Орбан

Орбан пафосно ответил, что слова Зеленского касаются его лично.

«Он (Зеленский — Ред.) угрожает Венгрии. К сожалению, он не может помешать мне защищать венгерские семьи», — написал венгерский «друг Путина» в соцсети Х.

Что заявил Зеленский, что в Венгрии так возмутились

Напомним, президент Зеленский сегодня, 5 марта, выразил надежду, что «одно лицо в ЕС» не будет блокировать транш в $90 млрд.

«Иначе дадим адрес этого лица нашим Вооруженным силам, пусть они ему звонят и будут общаться с ним на своем языке», — заявил президент Украины.

Перед этим венгерский премьер Орбан пригрозил силой возобновить работу нефтепровода «Дружба» и заявил, что не будет заключать с Украиной никаких соглашений и не пойдет ни на какие компромиссы.