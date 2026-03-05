Цены на АЗС растут: как подорожание горючего срывает эвакуацию раненых с передовой

Бензин

Резкое повышение стоимости горючего в Украине уже привело к ухудшению военной логистики. В частности, эвакуации раненых с поля боя, а также спровоцировало подорожание продуктов питания.

Об этом заявил народный депутат Михаил Цымбалюк в эфире «Вечер.LIVE».

Воздействие на фронт и волонтерскую помощь

По словам депутата, больше всего от роста ценников в крупных сетях АЗС страдают те, кто обеспечивает жизнедеятельность фронта вне прямых поставок Минобороны. Это касается волонтерских организаций и военных подразделений, вынужденных самостоятельно докупать горючее для перемещения.

«Покупают горючее и волонтеры, и передвигающиеся военные и не всегда имеют достаточно горючего, выделенного министерством обороны. Логистика уже пострадала тех, кто эвакуирует раненых с поля боя. Это сегодня очень серьезный сигнал», — подчеркнул Михаил Цимбалюк.

Последствия для гражданских потребителей

Депутат подчеркнул, что подорожание бензина и дизеля неизбежно приведет к инфляции. Поскольку затраты на транспортировку будут заложены в стоимость практически всех товаров и услуг.

«Повышение цены отразится на потребителе и не только на владельцах транспортных средств, потому что себестоимость будет заложена все от выпечки и доставки хлеба, завершая другими услугами. То есть заплатит украинец за то, что кто-то играет ценами», — отметил нардеп.

Цымбалюк считает подозрительным одновременно рост цен в крупных сетях и призывает АМКУ задействовать специальное подразделение, отвечающее за топливно-энергетический комплекс. Он убежден, что в условиях войны вопрос ценообразования на горючее является вопросом национальной безопасности.

«Антимонопольный комитет должен немедленно отреагировать. У них есть специальное подразделение, отвечающее за конкретные направления деятельности, в том числе на топливоэнергетическом комплексе. Если считать, что это во время войны, то простите меня, там уже нужно действовать немедленно даже на заседании Совета национальной безопасности и обороны», — подытожил политик.

Цены на горючее — что известно

Из-за обострения на Ближнем Востоке мировые цены на нефть пошли вверх. В Украине за последние двое суток стоимость бензина также внезапно взлетела.

Тем временем глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев призвал топливные компании не поднимать цены на бензин.

Тем не менее, эксперты считают, что в Украине на АЗС цены на бензин и дизель могут взлететь до 100–150 грн за литр.

Антимонопольный комитет начал проверку АЗС.

Экономист предупредил, в каких условиях цены на заправках взлетят на 10 грн за литр.