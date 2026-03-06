Венгрия взяла заложников и похитила деньги - Сибига о задержании семи украинцев в Будапеште

Андрей Сибига / © Getty Images

Реклама

В Будапеште венгерские власти задержали семерых граждан Украины - сотрудников государственного Ощадбанка, которые осуществляли перевозку средств между банками Австрии и Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в сообщении в сети X.

По его словам, украинцы работали на двух инкассаторских автомобилях и выполняли регулярный рейс по перевозке наличных денег между государственными банками. Пока причины их задержания неизвестны. Также нет информации о состоянии задержанных и возможности связаться с ними.

Реклама

Сибига подверг резкой критике действия венгерских властей и заявил, что речь идет о фактическом захвате заложников.

"Фактически речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги. Если это та "сила", о которой сегодня говорил господин Орбан, то это сила преступной банды. Это государственный терроризм и рэкет", - заявил глава МИД.

Украинская сторона уже направила официальную ноту с требованием немедленно уволить украинских граждан.

Также Украина планирует обратиться в Европейский Союз с призывом дать четкую оценку действиям Венгрии, которые в Киеве называют незаконными и содержащими признаки захвата заложников и ограбления.

Реклама

Напомним, что в Венгрии задержали инкассаторов "Сбербанка" с десятками миллионов долларов и золотом

В Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля государственного Ощадбанка Украины, которые перевозили значительные суммы денег и банковские металлы из Австрии в Украину.