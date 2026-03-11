Сіярто знову накинувся на Зеленського: МЗС спростував звинувачення

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто / © Associated Press

Реклама

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто публічно звинуватив президента України Володимира Зеленського у брехні щодо приїзду угорської делегації до Києва. Втім, офіційні дипломатичні документи свідчать про те, що українська сторона завчасно попередила Будапешт про неможливість прийняти чиновників у запропоновані ними дати.

Про це Сіярто написав на своїй сторінці у Facebook.

Суть звинувачень та реальні документи

За словами Сіярто, Зеленський нібито сказав неправду, коли заявив, що йому невідомо про делегацію, оскільки уряд Угорщини не погоджував цей візит з українським МЗС. Угорський міністр стверджує, що напередодні їхнє посольство в Києві надіслало офіційну дипломатичну ноту про приїзд представників на чолі з заступником міністра енергетики Габором Чепеком і попросило про зустріч з міністром енергетики України.

Реклама

Проте, як свідчать документи, отримані ТСН.ua, ситуація розгорталася інакше. У відповідь на угорський запит Міністерство закордонних справ України надіслало зустрічну ноту. У документі чітко вказано, що запропоновані Будапештом терміни візиту є неприйнятними для української сторони. МЗС України офіційно запропонувало угорцям узгодити нові дати візиту через дипломатичні канали.

Таємний візит угорської делегації

Раніше стало відомо, що до Києва вирушила угорська делегація на чолі з урядовцем Габором Чапеком, щоб обговорити ситуацію навколо нафтопроводу «Дружба». Уряд Угорщини навіть створив спеціальну слідчу комісію для оцінки стану нафтопроводу, до якої вже домовилася приєднатися Словаччина.

Водночас в українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що ці представники Угорщини не мають офіційного статусу делегації. Речник МЗС Георгій Тихий повідомив, що угорці перетнули кордон за загальними правилами для громадян країн Шенгенської зони, скориставшись безвізом. Жодних офіційних зустрічей для них в Україні не планувалося.