Зеленський розповів, навіщо приїхала угорська делегація до України
Володимир Зеленський назвав «приватною поїздкою» візит угорської делегації до України.
Президент України Володимир Зеленський не підтвердив проведення офіційних переговорів із представниками Угорщини, які прибули до Києва. За словами глави держави, Міністерство закордонних справ визначило цей візит як приватну поїздку.
Про це Зеленський заявив перед зустріччю із президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер.
Перед зустріччю з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер Володимир Зеленський відповів на запитання кореспондента «Укрінформу» щодо мети приїзду угорських посадовців. Він зазначив, що не має даних про їхню діяльність в Україні.
«А що робить тут делегація? Мені невідомо. У Міністерстві закордонних справ мені сказали, що, ну, приїхали люди. Вони охарактеризували це як приватна поїздка», — повідомив Зеленський.
Раніше повідомлялося, угорська делегація на чолі з Габором Чапеком приїхала до Києва. Ймовірно, вони хочуть домовитися про нафтопровід «Дружба», бо вважають, що Україна зупинила постачання нафти через політику. Про візит Чапек повідомив у відеозверненні, записаному на пункті пропуску «Загонь» на угорсько-українському кордоні.