ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
158
Час на прочитання
1 хв

Зеленський розповів, навіщо приїхала угорська делегація до України

Володимир Зеленський назвав «приватною поїздкою» візит угорської делегації до України.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський не підтвердив проведення офіційних переговорів із представниками Угорщини, які прибули до Києва. За словами глави держави, Міністерство закордонних справ визначило цей візит як приватну поїздку.

Про це Зеленський заявив перед зустріччю із президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер.

Перед зустріччю з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер Володимир Зеленський відповів на запитання кореспондента «Укрінформу» щодо мети приїзду угорських посадовців. Він зазначив, що не має даних про їхню діяльність в Україні.

«А що робить тут делегація? Мені невідомо. У Міністерстві закордонних справ мені сказали, що, ну, приїхали люди. Вони охарактеризували це як приватна поїздка», — повідомив Зеленський.

Раніше повідомлялося, угорська делегація на чолі з Габором Чапеком приїхала до Києва. Ймовірно, вони хочуть домовитися про нафтопровід «Дружба», бо вважають, що Україна зупинила постачання нафти через політику. Про візит Чапек повідомив у відеозверненні, записаному на пункті пропуску «Загонь» на угорсько-українському кордоні.

Дата публікації
Кількість переглядів
158
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie