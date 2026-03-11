Тепер у Києва «є карти»: Зеленський заявив про можливості України

Володимир Зеленський / © Associated Press

Звернення Сполучених Штатів Америки до України з проханням допомогти на Близькому Сході свідчить про те, що у Києва «є карти».

Про це заявив український президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.

«Гарне почуття. Зараз це завдяки нашим солдатам — чудовим, чудовим людям, і безлічі різних виробництв, які ми розвивали з самого початку війни. Тепер у нас високий рівень», — відповів президент на запитання, що саме він відчуває.

Робертсон уточнив в українського лідера: чи має тепер Україна «карти». Зеленський відповів, що вони й раніше були, просто Київ їх не показував.

«Думаю, так… У нас було — як у хорошого гравця. Можна мати хороші карти, але важливо не показувати всім, що вони є. Думаю, рік тому (карти — Ред.) у нас теж були, але ми їх не показували. Але тепер усі розуміють, що вони є», — наголосив глава держави.

Допомога України на Близькому Сході

Зеленський 8 березня повідомив українська група військових відправляється на Близький Схід. Вони навчатимуть країни Перської затоки збивати дрони.

За словами президента, Україна відправила до трьох країн Близького Сходу три «професійні укомплектовані команди». Це — Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія.

Разом з тим Київ пропонуував Заходу обмін — на ракети до систем ППО Patriot. Глава держави наголосив, що Україна сама перебуває у стані війни і стикається з дефіцитом певних видів озброєння.