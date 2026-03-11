РФ вдарила по великому обласному центрі: перші деталі про наслідки і загиблих

Рятувальники. / © Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Зранку 11 березня російські окупанти атакували «Шахедами» Харків. За попередньою інформацією, є травмовані та загиблі.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Атака на Харків

З його слів, росіяни атакували приватний сектор Шевченківського району. Стався «приліт» по цивільному підприємству. Виникло займання.

Реклама

Зауважимо, в обласному центрові від 06:57 оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили кілька разів попереджали про загрозу російських БпЛА.

Що відомо про жертв атаки на Харків

За словами мера, попередньо відомо, що черед російську атаку загинуло двоє людей.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на 08:37 відомо про п’ятьох постраждалих.

«За попередньою інформацією, всі постраждалі — у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу», — наголосив чиновник.

Реклама

Нагадаємо, армія РФ масовано атакувала Харків дронами і ракетами вночі 7 березня. У Київському районі міста ракета влучила просто у багатоповерхівку. Було зруйновано її під’їзд — від 1-го до 5-й поверху, а також конструкції квартир четвертого та п’ятого поверхів сусіднього будинку.

За попередніми даними, внаслідок цього ракетного удару загинуло десять 10 людей, серед них — двоє дітей: 7-річний хлопчик і 13-річна дівчинка. За даними місцевої влади, також на місці «прильоту» було знайдено рештки тіл. Саме тому остаточну кількість жертв буде відомо після експертиз.