Іспанія втрутилась у конфлікт Ізраїлю та Лівану: пролунало жорстке попередження

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що можливе наземне вторгнення Ізраїлю до Лівану стане «величезною помилкою».

Про це повідомляє агентство Digi24.

Під час пресконференції після засідання уряду, на якому було оголошено про виділення 9 мільйонів євро гуманітарної допомоги Лівану, Альбарес наголосив, що територіальна цілісність країни має бути збережена.

Він засудив масовані удари Ізраїлю по Лівану, але водночас рішуче розкритикував і ракетні атаки ліванського шиїтського угруповання «Хезболла».

За словами глави МЗС Іспанії, безпека і стабільність Лівану мають вирішальне значення для всього регіону.

«Ізраїль має виконувати свої зобов’язання відповідно до міжнародного права, а “Хезболла” повинна припинити атаки на Ізраїль і дотримуватися плану роззброєння ліванського уряду», — заявив Альбарес.

Він також повідомив, що провів переговори зі своїм ліванським колегою та підтвердив підтримку суверенітету і територіальної цілісності Лівану.

Операція Ізраїлю в Лівані — що відомо

Нагадаємо, раніше армія оборони Ізраїлю офіційно оголосила про перехід від оборони до активного наступу на території Лівану.

ЦАХАЛ закликав цивільних жителів десятків сіл на півдні Лівану, а також зі столиці Бейрута та її південного передмістя, евакуюватися з цієї території.

Ізраїль також завдав ударів по цілях «Хезболли» в Лівані, зокрема по столиці. Зазначається, що було атаковано штаб-квартиру та інфраструктуру організації, а також транспортний засіб, який перевозив двох бойовиків елітного підрозділу "Радван" у районі Кфар-Даджал на півдні країнию

Зауважимо, ці дії військових ЦАХАЛу стали відповіддю на ракетний обстріл Ізраїлю. Армія оборони стверджує, що "Хезболла" діє від імені іранського режиму та несе відповідальність за відкриття вогню проти Ізраїлю і його цивільного населення.

Раніше Іспанія вирішила відправити свій найсучасніший фрегат до берегів Кіпру для гарантування безпеки та допомоги цивільним у відповідь на атаку Ірану по британській військовій базі на острові. Крім того, за союзників вирішила вступитися також Італія.