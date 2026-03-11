У Путіна зробили зухвалу заяву про продовження війни в Україні

Володимир Путін. / © Associated Press

В Кремлі продовжують цинічно заявляти, мовляв, так звана СВО — тобто розпочата в Україні війна — триватиме.

Про це заявив речник російського «фюрера» Володимира Путіна - Дмитро Пєсков.

Він зухвало висловився, мовляв, агресорка Росія буде надалі «демілітаризувати Київ» та проводити «СВО».

Окрім того, він у традиційній манері Кремля звинуватив Україну в атаках по території РФ, забуваючи про російські удари по цивільній українській інфраструктурі та вбивства мирного населення.

Мирні переговори

Пєсков вкотре наголосив, мовляв, Москва вітає мирні зусилля Дональда Трампа. Втім наразі, каже речник Кремля, конкретики щодо місця та часу наступного раунду переговорів щодо України немає.

З його слів, «обставини» не дозволяють продовжити зустрічі на майданчику Абу-Дабі. Водночас Москва вважає, що турецький Стамбул може стати місцем нових тристоронніх переговорів.

«Всі учасники позитивно ставляться до цієї опції», — додав він.

Нагадаємо, днями Кремлі заявили, мовляв, «зацікавлені у врегулюванні» війни, тому тристоронній формат переговорів щодо України «потрібно продовжувати». Начебто Москва у цьому зацікавлена та вдячна Сполученим Штатам Америки «за посередництво».

Зауважимо, український президент Володимир Зеленський висловив сподівання на проведення нового раунду тристоронніх переговорів вже наступного тижня. З його слів, переговори мали відбутися в ОАЕ минулої п’ятниці, але графік змістився через його поїздку на фронт.