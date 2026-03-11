Загроза Третьої світової, "кінець" Путіна та новий удар Кремля: головне з інтерв’ю Зеленського

Володимир Зеленський / © Getty Images

Поєднання зусиль Росії та Ірану у виробництві ударних безпілотників становить значну загрозу для світу і потенційно може призвести до глобального конфлікту. Європа та США наразі не готові до масштабу наземних бойових дій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю ірландському журналісту та блогеру Каолану Робертсону.

Російській «слід» по всьому світу

За словами президента, українська розвідка фіксує присутність деталей російського виробництва у дронах типу «Shahed», які застосовуються не лише в Україні, а й на Близькому Сході. Зеленський нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення Москва активно застосовувала іранську зброю, а тепер відбувається зворотний процес обміну технологіями.

«Моя розвідка показувала мені зображення, де ми бачимо „Зроблено в Росії“. Ми можемо оцінити, що це російські деталі, а не іранські. Тепер Іран атакує інші країни Близького Сходу та американські бази, американських солдатів. Уже багато втрат», — зазначив Зеленський.

Зеленський також заявив, що Росія надалі може надіслати до Ірану війська.

«Вона (Росія — ред)., безумовно, допоможе і з ракетами, а також допомагає їм із ППО. Що далі? З огляду на ситуацію виникає лише одне питання: коли і яка країна першою підтримає іранський режим, надіславши війська? Так само, як це сталося з Росією, коли Північна Корея відправила 10 тисяч солдатів, які тепер розгорнуті в Росії, але можуть бути направлені до України. Те саме може статися і в Ірані — Росія може надіслати туди війська», — сказав він.

Президент наголосив, що ескалація на Близькому Сході має глобальні наслідки. Якщо цей конфлікт не зупинити, він може перерости у довготривалу або навіть Третю світову війну.

«Це найбільший ризик, який світ має сьогодні. Якщо війну на Близькому Сході не зупинити, це може призвести до довгої війни або навіть світової війни», — заявив він.

Зеленський також підкреслив, що конфлікт може швидко загостритися, якщо міжнародна спільнота не зупинить ескалацію.

«Я не бачу коротких операцій. Якщо це не зупиниться до осені, це може перерости у довготривалу війну», — додав президент.

Світ на порозі Третьої світової, а Захід — не готовий

На запитання журналіста щодо готовності світу до масштабного збройного зіткнення, Зеленський відповів заперечно. Він пояснив, що західні союзники мають технологічну перевагу в авіації та флоті, однак їм бракує досвіду сучасних наземних операцій.

«З технічного боку Європа недостатньо готова, тільки деякі країни. Німці діють дуже швидко, але цього недостатньо. Світова війна — це не тільки дрони і ракети. Це буде з наземними силами, з наступальними кроками і глобальною кількістю втрат. Ніхто зараз не має досвіду наземних військ, як у нас», — пояснив глава держави.

Водночас Зеленський заявив, що звернення Сполучених Штатів до України з проханням допомогти на Близькому Сході свідчить про високий рівень можливостей української держави. Він заначив, що такий запит з боку США є результатом розвитку українських військових технологій та досвіду, який країна отримала під час повномасштабної війни.

«Гарне почуття. Зараз це завдяки нашим солдатам — чудовим, чудовим людям, і безлічі різних виробництв, які ми розвивали з самого початку війни. Тепер у нас високий рівень», — зазначив президент.

Під час розмови блогер уточнив, чи означає це, що Україна тепер має власні «карти» у геополітичній грі. Зеленський відповів, що такі можливості у Києва були і раніше, однак країна не демонструвала їх публічно.

«Думаю, так… У нас було — як у хорошого гравця. Можна мати хороші карти, але важливо не показувати всім, що вони є. Думаю, рік тому у нас теж були такі карти, але ми їх не показували. Але тепер усі розуміють, що вони є», — наголосив глава держави.

Дезінформація та пропаганда РФ через спорт

Окрім військової загрози, значним викликом залишається інформаційний вплив Росії. Кремль інвестує величезні ресурси у дезінформацію, яка поширюється у Європі, США, на Близькому Сході, в Африці, а також у Китаї та Індії.

Зеленський наголосив, що Росія використовує культурні платформи та спорт для демонстрації відсутності ізоляції. Зокрема, коментуючи ситуацію з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем, якого дискваліфікували за шолом із зображенням загиблих українців, президент назвав реакцію комітету «дивною».

Щодо самого Гераскевича Зеленський висловився так: «Те, що він зробив, було щиро, з серця. Світ підтримав його. Він зробив чудову роботу для України та українців. Але реакція комітету була дивною», — зазначив Зеленський.

Президент також підкреслив, що Росія активно використовує спорт, культуру та мистецтво як інструменти політичного впливу і пропаганди. За його словами, подібна практика існує ще з часів Радянського Союзу.

«Росії потрібні їхні прапори, їм потрібні перемоги, щоб показати, що вони не ізольовані. Наші представники на Паралімпійських іграх — дуже сильні, чудові люди. Їхні перемоги — це ляпас Росії», — додав президент.

Будь-яка диктатура закінчується: який «кінець» буде у Путіна

Глава держави додав, що російська пропаганда може проявлятися у різних сферах, включно з культурними заходами, кіноіндустрією та навіть дитячими фестивалями і мультфільмами, формуючи певні наративи з раннього віку. Втім, такі методи, переконаний президент, не змінять результату війни.

«Ми знаємо, чим усе закінчилося для Гітлера. Ми розуміємо, чим закінчиться для Путіна», — заявив Зеленський.

Він також додав, що подібні спроби інформаційного впливу не здатні приховати реальні наслідки російської агресії.

«Я впевнений, що на їхню націю чекає трагічний кінець», — підкреслив глава держави.

Що Зеленський сказав про передвиборчу кампанію Орбана

Торкнувся глава держави і політичної ситуації в Європі. Коментуючи риторику прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Зеленський зазначив, що вона побудована на системній критиці України та керівництва ЄС.

«Він вирішив будувати свою виборчу кампанію на ненависті до України, до мене особисто, до ЄС. Але угорці — дуже хороший народ, і вони набагато більші, ніж одна людина», — сказав президент.