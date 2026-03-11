В Україні можуть обмежити доступ до всіх популярних соцмереж: кого це стосується

В Україні можуть обмежити доступ до популярних платформ / © Getty Images

Реклама

В Україні спалахнула дискусія щодо обмеження доступу підлітків до онлайн-платформ. Поки світ сперечається, Австралія вже стала першою країною, яка заборонила соцмережі дітям до 16 років. Для України це питання не лише психічного здоров’я, а й національної безпеки: через Telegram ворог вербує дітей для диверсій.

Чи реально «вимкнути» соцмережі для молоді та що про це думають батьки зіркових дітей та психологи — у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Матвій Брус під батьківським контролем: як живе 8-річна зірка українського TikTok

8-річний Матвій Брус став зіркою соцмереж три роки тому після фрази «Скоро вже буде Паска…». Його ролик зібрав понад 46 мільйонів переглядів. Попри шалений успіх, мама Матвія суворо обмежує його час у гаджетах.

Реклама

Батько Матвія, Володимир Брус, не проти державних обмежень, попри те, що соцмережі допомагають їхньому сімейному бізнесу та зборам для ЗСУ.

Володимир Брус: «Ми самі сидимо з гаджетом, і дитина то дивиться. Але до 16 років, можливо, їм і не треба самовиражатися в соцмережах. Нехай забороняють — в інтернеті маса корисної інформації і без них».

Чи заборонять TikTok та Instagram в Україні: що кажуть у Верховній Раді

У Верховній Раді вже обговорюють конкретні вікові цензи. Голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин зазначає, що під заборону можуть потрапити продукти Meta (Facebook, Instagram), а також X, YouTube, TikTok та Telegram.

Ярослав Юрчишин: «Розглядається варіант: до 14 років — повна заборона, з 14 до 16 років — лише підлітковий контент на кшталт YouTube Kids. Найбільша проблема — це Telegram. Ми ведемо перемовини з корпораціями щодо алгоритмів верифікації віку».

Реклама

Чому соцмережі небезпечні для підлітків

Аргументи за заборону в Україні підкріплені страшною статистикою та реальними випадками. Лише за минулий рік кількість злочинів проти нацбезпеки, скоєних дітьми, зросла на 43%.

TikTok-челенджі: Цього тижня патрульні витягали з каналізації під Хрещатиком підлітків 13 та 14 років. Надивившись «дігерських» роликів, діти ледь не загинули від отруйних газів.

Вербування: Підлітка Даню привезли на інтерв’ю в кайданках. Через Telegram росіяни завербували його підпалювати об’єкти «Укрпошти» та поліцейські дільниці за гроші на «нові кросівки».

Даня, підліток під вартою: «Сказали, що Укрпошта роздає повістки, треба розбити вікно і підпалити. Після першого разу куратор почав шантажувати моїм досьє, сказав, що за півтори тисячі доларів мене зґвалтують у в’язниці. Я зрозумів, що все дуже серйозно».

Поради психолога: з якого віку можна давати дитині телефон та планшет

Психологи застерігають: проблема не лише в безпеці, а й у зміні структури мозку дитини. Яскравий відеоконтент провокує викид дофаміну — гормону задоволення, що формує звичку отримувати «все і одразу» без зусиль.

Катерина Гольцберг, психологиня: «Коли є швидкі задоволення, дитина не прагне до довготривалих. Написати роботу МАН чи виграти олімпіаду — це довгий шлях. Ті, хто привчається до швидкого дофаміну, на довгий шлях не здатні. Батькам зручно дати гаджет, щоб дитина не волала, бо в них немає терпіння заспокоїти власну дитину».

Реклама

Фахівчиня вважає, що починати треба не з заборон, а з відповідальності батьків. До 3 років ВООЗ рекомендує взагалі не давати гаджетів, а психологи радять тримати дитину подалі від екранів до 6 років.

Чи можливо технічно заблокувати соцмережі?

В Україні відсутня система жорсткої верифікації сім-карток за паспортом, як у ЄС, що ускладнює контроль. Проте досвід блокування «Вконтакті» та «Однокласників» показує, що технічні рішення існують. Питання лише в тому, чи готові власники платформ, зокрема Telegram, співпрацювати з українськими спецслужбами та Міністерством цифрової трансформації.

Наразі 82% українських підлітків 13-15 років щодня користуються Telegram. І поки закон на стадії розробки, психологи радять батькам лише одне — вести діалог.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ ДЕНЬ 11 березня. Заборона соцмереж! Лівий берег Києва затопило! 3 області без світла