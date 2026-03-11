Українців потішить тепло, але ненадовго: синоптикиня схвилювала прогнозом погоди

Україну накриє сонячний антициклон

В Україні 12 березня збережеться тепла й сонячна погода. Так проявляється вплив антициклону, який забезпечить сухий та ясний день майже по всій території країни.

Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, повітря завтра в більшості областей прогріється до +12…+18 градусів.

«Завтра, 12 березня, в Україні знову антициклон і знову багато сонця. І ще більше градусів», — сказала вона.

Україну накриє сонячний антициклон / © Наталія Діденко / Facebook

Погода в Україні

Тож у середу, 12 березня, в Україні пануватиме антициклон, тому опадів не очікується, а небо буде переважно ясним. Разом із сонячною погодою прийде й відчутне потепління.

За прогнозами, максимальна температура повітря в більшості областей підніметься до +12…+18 градусів, що створить майже весняну атмосферу в середині березня.

Проте, за прогнозом, така тепла погода триватиме не надто довго. За попередніми даними, приблизно від 17 березня можливе зниження температури, тому нинішні сонячні дні варто використати для прогулянок і відпочинку на свіжому повітрі.

Погода в Києві

У столиці 12 березня також очікується сонячна, суха й доволі тепла погода. Денна температура повітря підніметься приблизно до +15 градусів.

Кияни зможуть насолодитися по-справжньому весняною атмосферою — багато сонця, комфортне тепло та жодних опадів. Саме така погода часто стає першою ознакою того, що природа поступово прокидається після зими.

Раніше вже йшлося про те, що пік потепління ще попереду. Синоптик назвав дати, коли чекати на максимум тепла, і наголосив, що в Україні триває нетиповий щодо погодних умов березень.

Водночас поки синоптики фіксують температурні рекорди в Україні, в горах зберігається небезпека сходження лавин. Нагадаємо, що там весняне тепло починає поступово згасати. Погода зміниться, адже з Європи прийдуть атмосферні фронти, які принесуть більше хмар і періодичні дощі.