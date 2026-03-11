Новий антициклон накриває Україну та несе аномальну спеку: синоптики попереджають про небезпеку (мапа)

До України прийшло аномальне тепло / © ТСН.ua

Реклама

До України прийшло аномальне березневе тепло — потужний антициклон прогрів повітря до рекордних показників.

Однак разом із сонячною погодою прийшла й небезпека: метеорологи попереджають, що відсутність опадів та суха торішня трава суттєво підвищують ризик виникнення масштабних пожеж в екосистемах.

Якою буде погода в Україні найближчим часом та у яких областях очікувати +19 градусів — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Реклама

Погода в Україні

В Україні панує антициклон, який приніс аномально тепле та сухе повітря. Як пояснює синоптикиня Наталія Птуха, сонячна погода без опадів триматиметься до кінця тижня. Вдень стовпчики термометрів підніматимуться до 17 градусів вище нуля, хоча вночі ще можливий легкий «мінус».

За її словами, трохи свіжіше зараз лише в Карпатах та на північному сході. Наталія Птуха наголосила, що в суботу, 14 березня, весняне тепло почне поступово згасати, а вже після 15 числа погода зміниться: з Європи прийдуть атмосферні фронти, які принесуть більше хмар і періодичні дощі.

Однак, за словами синоптикині, суттєвого похолодання не очікується — температура впаде лише на кілька градусів.

Своєю чергою начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань повідомляє, що блокувальний європейський антициклон Konrad уже переміщується на південний схід. За його словами, повітряні маси з Середземномор’я забезпечать сонячну та суху погоду, яка за температурними показниками відповідає кінцю березня.

Реклама

Як зауважує синоптик, до п’ятниці, 13 березня, денна температура зросте від 10 до 15 градусів тепла, а подекуди прогріється навіть до +17. Водночас він наголосив, що ночі залишаться прохолодними (від 0 до +5 градусів), але вже без заморозків. Вранці можливі короткочасні тумани, які швидко зникатимуть із появою сонця.

Тим часом в Українському гідрометцентрі зазначають, що 11 березня в Україні синоптична ситуація не зміниться — погоду без опадів продовжуватиме зумовлювати поле високого тиску.

Однак очікується мінлива хмарність у західних областях. Вітер дутиме переважно південно-західний, 5–10 м/с.

Температура в Україні 11 березня коливатиметься:

Реклама

вночі — від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу;

вдень — від +12 до +17 градусів, на північному сході, в Карпатах та на узбережжі морів очікується від 9 до 14 градусів вище нуля.

Прогноз погоди в Україні на добу 11 березня / © Укргідрометцентр

Водночас метеорологи попереджають про сніголавинну небезпеку. В середу, 11 березня, на високогір’ї Івано-Франківщини через відлигу оголошено третій рівень небезпечності.

Українців попереджають про сніголавинну небезпеку / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про пожежі, які може спровокувати антициклон

Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань зазначає, що сніг лише нещодавно зійшов, а в регіоні вже оголосили пожежонебезпечний період. Він пояснив, що через антициклон Konrad встановилася суха й аномально тепла погода: 10 березня стовпчики термометрів піднялися до +15 градусів, а у Франківську зафіксували рекордні 18,8 градуса тепла.

За словами метеоролога, такі умови миттєво висушують торішню траву, що створює величезні ризики.

«Особливою загрозою є спалювання трави на присадибних ділянках або торішньої стерні на фермерських полях, вздовж доріг, адже є ймовірність перекидання вогню на природні ділянки, ліси, залізничні колії та навіть житлові будинки. Такі необдумані дії негативно впливають на стан довкілля — забруднюється атмосферне повітря і з’являється реальна загроза здоров’ю людини», — наголосив Постригань.

Реклама

В Україні оголосили пожежонебезпечний період / © ukrainianpolicy.com

За прогнозами синоптика, суха погода без опадів в Україні протримається щонайменше до 20 березня. Температура буде на 6–7 градусів вищою за норму, хоча вночі ще можливі невеликі морози.

Погода в Києві

На Київщині 11 березня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Опадів не передбачається.

Температура повітря по області становитиме від +3 до -2 градусів вночі, вдень повітря прогріється до +17 градусів.

У Києві, за даними порталу Sinoptik, вдень очікується до 16 градусів вище нуля. Водночас 11 березня небо у столиці буде ясним до самого закінчення дня. Без опадів.

Реклама

Вночі стовпчики термометра показуватимуть від 7 до 3 градусів тепла.

Погода в Києві 11 березня / © скриншот

Погода у Львові

На Львівщині 11 березня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. В області очікується хмарна погода з проясненнями. Істотних опадів не передбачається. Вночі та вранці очікується слабкий туман.

Температура повітря вночі становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +19.

У Львові в середу також очікується хмарна погода з короткочасними проясненнями. Температура вночі коливатиметься від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла, вдень повітря прогріється до +17…+19 градусів.

Реклама

Погода в Харкові

У середу, 11 березня, на Харківщині очікується малохмарна погода без опадів. Вітер буде помірним, південно-західним, зі швидкістю 5–10 м/с.

Вночі по області температурні показники коливатимуться від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла, вдень повітря прогріється від +10 до +15.

У Харкові нічна температура становитиме від 0 до 2 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів покажуть комфортні 12…14 вище нуля.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та у Дніпрі 11 березня синоптики прогнозують невелику хмарність, без опадів.

Реклама

Температура по області коливатиметься: вночі від 3 градусів морозу до +2 градусів тепла, вдень — від +12 до +17 градусів.

У Дніпрі стовпчики термометра показуватимуть від -1 до +1 градуса вночі та 13 до 15 градусів тепла — вдень.

Погода в Запоріжжі

На Запоріжжі весь тиждень погоду визначатиме високий атмосферний тиск. За словами синоптиків, буде ясно й обійдеться без опадів.

Вночі очікується від 1 до 6 градусів тепла, а вдень повітря прогріється до приємних +12…+17.

Реклама

Погода в Запорізькій області на тиждень / © Укргідрометцентр

За даними порталу Sinoptik, у Запоріжжі 11 березня небо буде ясним до самого закінчення дня. Без опадів.

Температура повітря коливатиметься від +6 градусів вночі до +15 градусів вдень.

Погода в Запоріжжі 11 березня / © скриншот

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.