"Бавовна" від Маріуполя до Тольятті: знищено базу ракетного дивізіону РФ та склад зброї (фото, відео)
Сили оборони України продовжують методично знищувати логістику та військову інфраструктуру росіян.
Ніч проти 11 березня принесла російським окупантам одразу кілька втрат як на тимчасово окупованих територіях України, так і в глибокому тилу держави-агресорки РФ. Комплексні удари невідомих безпілотників були спрямовані на знищення військового та економічного забезпечення ворожої армії.
Про це пишуть місцеві Telegram-канали.
Українські захисники завдали точного удару по місцю скупчення ворожого озброєння поблизу тимчасово окупованого Маріуполя. Ціллю Сил оборони став великий склад бойокомплекту російських військ.
За повідомленнями з каналів, після влучання на об’єкті розпочалася потужна вторинна детонація снарядів, яка тривала понад 30 хвилин.
Втрати росіян у Криму
Неспокійно було і в тимчасово окупованому Криму. Під приціл потрапив мис Фіолент, де базуються російські сили протиповітряної оборони та ракетні підрозділи.
Внаслідок нічної атаки безпілотників серйозних втрат зазнав 12-й зенітний ракетний полк РФ. Після серії вибухів над позиціями окупантів почав підніматися густий дим.
Атака на «КуйбишевАзот» у Тольятті
Бавовна дісталася і вглиб території Росії. Місцеві жителі повідомили про атаку на одне з найбільших підприємств хімічної промисловості РФ — ПАТ «КуйбишевАзот», що розташоване у місті Тольятті Самарської області.
Цей завод, заснований ще 1966 року, має стратегічне значення для російської економіки та військово-промислового комплексу. Підприємство є критично важливим виробником мінеральних добрив (аміачна селітра, карбамід), що впливає на продовольчу безпеку країни-агресорки.
Крім того, «КуйбишевАзот» постачає сировину для хімічної та текстильної промисловості: виробляє капролактам, поліамід-6, технічну нитку та слабку азотну кислоту. Ці матеріали активно використовуються у виготовленні пластмас і технічних тканин, які необхідні, зокрема, і для потреб російської армії.
Ураження такого об’єкта завдає не лише прямої економічної шкоди потужному платнику податків, але й б’є по ланцюгах постачання російського ВПК.
Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України завдали точних ударів по російському заводу мікроелектроніки «Кремній Ел». Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Підприємство є одним із ключових елементів оборонно-промислового комплексу Росії. Воно спеціалізується на виробництві дискретної напівпровідникової техніки та інтегральних мікросхем, які використовують у системах управління сучасного озброєння.
Зокрема, продукція заводу застосовується у високоточній зброї, включно з оперативно-тактичними ракетами «Іскандер». Такі мікросхеми фактично виконують функції «мізків» і «нервової системи» ракетних комплексів та іншого сучасного озброєння РФ.
У Генштабі зазначили, що внаслідок атаки було зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей підприємства. Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.