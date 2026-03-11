"Бавовна" від Маріуполя до Тольятті: знищено базу ракетного дивізіону РФ та склад зброї (фото, відео)

Вибух / © Укрінформ

Ніч проти 11 березня принесла російським окупантам одразу кілька втрат як на тимчасово окупованих територіях України, так і в глибокому тилу держави-агресорки РФ. Комплексні удари невідомих безпілотників були спрямовані на знищення військового та економічного забезпечення ворожої армії.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

Українські захисники завдали точного удару по місцю скупчення ворожого озброєння поблизу тимчасово окупованого Маріуполя. Ціллю Сил оборони став великий склад бойокомплекту російських військ.

За повідомленнями з каналів, після влучання на об’єкті розпочалася потужна вторинна детонація снарядів, яка тривала понад 30 хвилин.

Втрати росіян у Криму

Неспокійно було і в тимчасово окупованому Криму. Під приціл потрапив мис Фіолент, де базуються російські сили протиповітряної оборони та ракетні підрозділи.

Внаслідок нічної атаки безпілотників серйозних втрат зазнав 12-й зенітний ракетний полк РФ. Після серії вибухів над позиціями окупантів почав підніматися густий дим.

Атака на «КуйбишевАзот» у Тольятті

Бавовна дісталася і вглиб території Росії. Місцеві жителі повідомили про атаку на одне з найбільших підприємств хімічної промисловості РФ — ПАТ «КуйбишевАзот», що розташоване у місті Тольятті Самарської області.

Цей завод, заснований ще 1966 року, має стратегічне значення для російської економіки та військово-промислового комплексу. Підприємство є критично важливим виробником мінеральних добрив (аміачна селітра, карбамід), що впливає на продовольчу безпеку країни-агресорки.

Наслідки влучання / © Фото з відкритих джерел

Крім того, «КуйбишевАзот» постачає сировину для хімічної та текстильної промисловості: виробляє капролактам, поліамід-6, технічну нитку та слабку азотну кислоту. Ці матеріали активно використовуються у виготовленні пластмас і технічних тканин, які необхідні, зокрема, і для потреб російської армії.

Розташування заводу / © Фото з відкритих джерел

Ураження такого об’єкта завдає не лише прямої економічної шкоди потужному платнику податків, але й б’є по ланцюгах постачання російського ВПК.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України завдали точних ударів по російському заводу мікроелектроніки «Кремній Ел». Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Підприємство є одним із ключових елементів оборонно-промислового комплексу Росії. Воно спеціалізується на виробництві дискретної напівпровідникової техніки та інтегральних мікросхем, які використовують у системах управління сучасного озброєння.

Зокрема, продукція заводу застосовується у високоточній зброї, включно з оперативно-тактичними ракетами «Іскандер». Такі мікросхеми фактично виконують функції «мізків» і «нервової системи» ракетних комплексів та іншого сучасного озброєння РФ.

У Генштабі зазначили, що внаслідок атаки було зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей підприємства. Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.