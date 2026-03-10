Стало відомо, хто допоміг Росії налагодити виробництво "Шахедів" для атак по Україні

Shahed

Реклама

Українські слідчі встановили особу іранського генерала, який допоміг Росії запустити виробництво ударних дронів Shahed-136. Йому вже повідомлено про підозру в пособництві веденню агресивної війни проти України.

Про це повідомляє генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Абдоллу Мехрабі. / © Генеральна прокуратура України

Йдеться про бригадного генерала Абдоллу Мехрабі — керівника Організації джихаду з дослідження і самозабезпечення повітряно-космічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).

Реклама

За даними прокуратури, саме він координував співпрацю між РФ та Іраном щодо постачання і локалізації виробництва ударних безпілотників Shahed-136 для російської армії.

Домовленість про це була досягнута ще в липні 2022 року між військово-політичним керівництвом РФ та представниками КВІР.

Масове виробництво дронів у Татарстані

У січні 2023 року Мехрабі разом з іншими іранськими представниками відвідав Єлабугу (Татарстан), де на території особливої економічної зони «Алабуга» створили виробничий майданчик для масового випуску дронів.

Там Росія налагодила виробництво безпілотників “Герань-2” — це російська назва іранських Shahed-136.

Реклама

© Генеральна прокуратура України

Також іранський генерал був причетний до:

підготовки російських інженерів;

навчання операторів безпілотників;

організації тренувань екіпажів на окупованих територіях України — у Криму та Херсонській області.

Росія отримала тисячі дронів

За даними слідства, у 2023–2024 роках Росія отримала понад 13 тисяч ударних безпілотників цього типу.

Крім того, Іран передав РФ обладнання та комплектувальні на суму понад 324 млн дол.

Ці дрони активно використовуються російською армією для ударів по українських містах та енергетичній інфраструктурі.

Реклама

Генералові повідомили про підозру

Українська прокуратура повідомила Абдоллі Мехрабі про підозру в пособництві веденню агресивної війни проти України.

Йому інкримінують:

пособництво у веденні агресивної війни;

змову з військово-політичним керівництвом РФ.

У прокуратурі наголосили, що робота зі встановлення всіх осіб, причетних до воєнних злочинів і військово-технічної підтримки Росії, триває.

Раніше ми писали, що Росія вже масштабувала іранські технології безпілотників і налагодила власне виробництво дронів-камікадзе, тому події в Ірані майже не вплинуть на можливості РФ атакувати Україну.

Реклама

Нагадаємо, в сюжеті телеканалу Fox News про військову операцію США в Ірані українські дрони-перехоплювачі помилково показали як новітню американську технологію.

Також напередодні стало відомо, що сини Трампа, Ерік і Дональд-молодший, підтримали флоридський стартап Powerus, який розробляє дрони для Пентагону на тлі обмежень щодо китайських безпілотників. Компанія планує вийти на Nasdaq через злиття з Aureus Greenway Holdings та залучити 9 млн дол. Powerus, очолюваний ветеранами спецназу, має намір інтегрувати передові українські технології, розширити власне виробництво у США та постачати військовим автономні системи, адаптовані до досвіду сучасних бойових дій.