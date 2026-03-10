Росія масовано вдарила по Україні: атаковані обласні центри, поранені діти, розбиті дороги (фото)

Російські «Шахеди» / © Українське радіо

У ніч проти 10 березня ворог атакував Україну 137 ударними безпілотниками типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронами інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим, близько 80 із них — «шахеди».

Про це повідомляє Командування Повітряних сил у Telegram.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Скільки ворожих цілей збила ППО

За попередніми даними, станом на ранок 10 березня, протиповітряною обороною збито/подавлено 122 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 12 ударних безпілотників на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

У Дніпрі людей від смерті врятували дерева

Російська армія вночі масовано атакувала безпілотниками Дніпро. Постраждало щонайменше 10 людей, серед них — 12-річний хлопчик. Одну жінку шпиталізували до медзакладу. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Внаслідок російського обстріл в місті пошкоджені адмінбудівля, багатоповерхівки та авто.

Мешканці однієї з пошкоджених багатоповерхівок з розповіли про пережиту масовану атаку на Дніпро. Найбільше люди хвилювалися за дітей. Уламки пошкодили стіну просто над ліжками, де вони спали. Кажуть, це диво, що ніхто не загинув. Врятували дерева. У навчальному закладі поруч сьогодні скасували заняття, вибуховою хвилею вибило вікна.

У Харкові постраждали четверо жінок

У Харкові внаслідок удару ворожого безпілотника по Холодногірському району постраждали четверо людей. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Четверо людей постраждали внаслідок удару ворожого БпЛА по Холодногірському району Харкова», — зазначив він.

За словами посадовця, медичну допомогу надали трьом жінкам віком 58, 38 і 52 роки, а також 17-річній дівчині.

«58-річна, 38-річна, 52-річна жінки та 17-річна дівчина отримали допомогу медиків на місці», — повідомив Синєгубов.

Обстріл Харкова / © Getty Images

Крім того, через влучання безпілотника в дорогу пошкоджень зазнали три приватні домоволодіння та автомобіль. На місці події працюють усі екстрені служби.

Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 10 березня пролунав вибух під час повітряної тривоги.

На Миколаївщині «Шахед» поцілив у об’єкт транспортної інфраструктури

Ввечері 9 березня російська армія атакувала об’єкт транспортної інфраструктури у Миколаївській області. Минулося без потерпілих. Про це повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За даними влади, інцидент стався у Баштанському районі. Минулося без постраждалих.

«Учора ввечері ворог атакував БпЛА типу Shahed 131/136 обʼєкт транспортної інфраструктури в Снігурівській громаді», — уточнив голова ОВА.

У Миколаївській області було збито/подавлено чотири ударних БпЛА типу Shahed 131/136 і безпілотників-імітаторів різних типів.

Окрім того, у Миколаївському районі росіяни двічі атакували FPV-дронами та одним ударним дроном типу «Молнія» Куцурубську громаду.

У Херсон та на Херсонщині окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі

У Херсоні у вівторок, 10 березня, було чутно вибухи. Про це повідомляють очевидці у соцмережах.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Білозерка, Новодмитрівка, Інгулець, Микільське, Дар’ївка, Берислав, Дудчани, Українка, Осокорівка, Любимівка, Садове, Кізомис, Антонівка, Наддніпрянське, Широка Балка, Томина Балка, Молодіжне, Придніпровське, Ромашкове, Новорайськ, Нововоронцовка, Шевченківка, Бургунка, Веселе, Дніпровське, Зміївка, Золота Балка, Качкарівка, Козацьке, Львове, Ольгівка, Токарівка, Велетенське, Софіївка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили шість багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлі, комунальну техніку, приватний гараж та автомобілі. Через російську агресію дев’ятеро людей дістали поранення.

На Чернігівщині через падіння дрона горіли будинок та авто

У Корюківському районі Чернігівської області внаслідок падіння російського безпілотника горіли житловий будинок та автомобіль. Про це повідомило у Facebook Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області.

«Уночі внаслідок падіння ворожого БпЛА у Корюківському районі виникла пожежа житлового будинку та автомобіля», — йдеться у повідомленні.

Рятувальники оперативно прибули на місце події і ліквідували загоряння. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На Чернігівщині через падіння російського дрона горіли будинок та автівка / © Управління ДСНС у Чернігівській області

У Сумах пролунав потужний вибух

У Сумах було чутно вибух. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного». У місті Суми та частині Сумської області оголошено повітряну тривогу.