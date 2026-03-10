MamaRika покинула Дубай і після небезпечної подорожі показалася вдома у сльозах: "Це не просто так"

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Українська співачка MamaRika повернулася до України разом із сином Давідом після складної дороги з Дубая, де вони відпочивали й застали обстріли через атаку Ірану.

Так, для артистки останні тижні стали справжнім випробуванням, адже через загострення ситуації на Близькому Сході вона фактично застрягла в ОАЕ. Через масове скасування та перенесення рейсів після атак Ірану багато людей не могли залишити регіон. У такій самій ситуації опинилася і співачка, яка кілька днів шукала можливість повернутися додому разом із дитиною.

Та врешті артистка поділилася довгоочікуваною новиною у своєму Instagram і повідомила, що вони вже вдома. Дорогу до України довелося долати три дні й проїжджати через кілька країн. При цьому чоловік MamaRika — шоумен Сергій Середа — докладав усіх зусиль, аби родина якнайшвидше покинула ОАЕ. А вже у столиці зустрів найрідніших теплими обіймами і подарунком для коханої — квітами.

Допис MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

MamaRika з чоловіком і сином в Україні / © instagram.com/mamarika_official

«Ми вдома. Останні три тижні були одними з найважчих за тривалий час. Якщо ви слідкували, ви бачили всі наші „пригоди“. Мабуть, все це не просто так, і Всесвіт випробовував мене на міцність, бо так потрібно для мого росту, для того, що чекає далі. Але після такого трешу я офіційно безстрашна і безсмертна. Чого варта лише дорога назад, Три дні подорожі через Єгипет, Молдову, і тільки потім рідна земля. Дякую всім, хто хвилювався, дякую моєму Сергію Середі, який підняв пів світу, щоб повернути нас із сином», — поділилася артистка.

Проте після повернення у рідні стіни, MamaRika не втримала емоцій. Вона зізналася, що накопичений у дорозі стрес дався взнаки й вона розплакалася. Тим не менш, зірка вже готова повертатися до звичного ритму життя в Україні.

«Рівень кортизолу падає, я вперше видихнула, виплакалась, йдемо далі», — наголосила співачка.

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Нагадаємо, під час поїздки до Дубаю MamaRika та її син також скаржились на самопочуття. Вони зненацька отруїлися, через що довелося викликати швидку допомогу. На щастя, госпіталізація не знадобилася.