- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 942
- Час на прочитання
- 3 хв
Ексдружина Остапчука заявила про зраду зірки й шокувала відео його п’яних розбірок: "Ніхто не знав"
Колишнє подружжя продовжує публічно з’ясовувати стосунки.
Колишня дружина українського ведучого Володимира Остапчука вперше розкрила справжні причини їхнього розлучення.
Як відомо, пара не разом вже понад три роки. За цей час у Володимира з’явилася нова дружина Катерина, з якою він виховує сина. Проте увага прихильників однаково лишається прикутою до його скандалу з колишньою дружиною, нотаріусинею Христиною Горняк. Все починалося з поділу спільного будинку, а потім колишня та нинішня не змогли порозумітися через постійні згадки одна одної у різних контекстах.
Христина не витримала шквалу критики у свій бік і вперше в інтерв’ю Аліні Доротюк надала відео, якими пояснила, чому ж насправді пішла від ведучого. На кадрах з особистого архіву Христини чутно, що шоумен нецензурними висловлюваннями звертається до блогерки, зривається на неї з агресією, маніпулює та всіляко провокує. Горняк пояснила, що тоді знімала все не задля публічного розголосу, а як доказ Володимиру, що він справді таке коїв у нетверезому стані.
«Наші спільні друзі бачили, як мене по п’яні принижували, як спілкувалися зі мною й як перепрошували перед усіма. Мені було дуже соромно. Якщо це були сварки вдома, то доходило до жбурляння стільця не в мене, а у підлогу, кидалися мої речі. Мені було дуже боляче. Я від стресу блювала в туалеті, плакала. Він мене не бив. Переважно було емоційне насильство», — приголомшила Горняк.
Крім того, блогерка звинуватила шоумена не лише в алкогольній залежності, але й пролила світло на буцімто його зради. За її словами, свого часу зірка сам обмовився про коханку в черговій сварці. Христина додає, що на власні очі бачила романтичні листування на стороні. І, як говорить нотаріусиня, подекуди свої вчинки колишній пояснював недостатньою кількістю любові та уваги з її боку.
«Зрада була. У нього було спілкування з дівчиною ще у шлюбі з Оленою. Я знала, що вони співпрацюють. А потім він завжди хотів докази любові, ревнощів. І у якійсь розмові він сказав, що коли ми сварилися й він жив у готелі, то його підтримала та подруга. Він дав мені свій телефон і показав листування. Я ох**ла від побаченого. Потім він повзав на колінах і казав, що не все так, як я думаю. Але ж я бачила романтичне листування, фото різного характеру. А коли він був п’яний і зізнався, то я зрозуміла, що це не єдине, що було. І це був січень 2022 року», — чесно зізналася нотаріусиня.
Проте, Горняк розповідає, що в Остапчука були намагання полишити алкоголь і він навіть звертався до психотерапевта. Але, за її словами, жодного покращення ситуації не було й візити до спеціаліста були нерегулярними, а особисті розмови не давали результатів. Тож вона ухвалила рішення розлучитися, а перед тим розкрила правду їхнім батькам.
«У Володимира були періоди, коли він не вживав алкоголь і заявляв, що більше не буде. Я говорила, що я не буду з агресивною людиною у стані алкогольного сп’яніння. Ніхто не знав, навіть мої батьки. Я зателефонувала його мамі й перепросила, що не вдалося побудувати родину. І я сказала, що не можу терпіти такого ставлення до себе. На це Інна Володимирівна сказала, що вона цього й боялася. Ми подали на розлучення у вересні 2022 року. Ініціатором була я, а подавали вдвох», — шокувала ексдружина ведучого.
Нагадаємо, раніше дружина Володимира Остапчука публічно стала на захист свого чоловіка. Катерина звинуватила Христину у наклепі й пригрозила судовими розбірками.