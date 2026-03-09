ТСН у соціальних мережах

2477
2 хв

Син Наталії Сумської розкрив правду про стосунки з сестрою Паперною, яка живе в РФ під час війни

Актор мав важливу розмову із родичкою ще на початку повномасштабного вторгнення.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
В'ячеслав Хостікоєв й Антоніна Паперна

Український актор В’ячеслав Хостікоєв відверто розповів про стосунки з двоюрідною сестрою — акторкою Антоніною Паперною, яка вже багато років живе в Росії й замовчує злочини окупантів.

За словами артиста, після початку повномасштабної війни вони фактично втратили зв’язок і наразі не підтримують спілкування. Раніше Хостікоєв намагався вийти на контакт із родичкою та навіть писав їй повідомлення. Однак відповіді так і не отримав. Актор зізнається, що ситуація з того часу не змінилася, хоча він і досі хотів би поговорити з сестрою.

«На жаль, ми не спілкуємося. Хоча я б дуже хотів. Я не знаю всіх обставин її життя. Але я брат, я тут, в Україні. І мені природно хотілося б чути від сестри якісь слова, бачити якусь позицію, розуміти, що вона думає. Але я також розумію, що там, де вона є, будь-яке слово може мати наслідки. І, можливо, саме тому мовчання — це теж її спосіб виживання. Я намагався писати їй. Відповіді не було», — наголосив актор в інтерв’ю oboz.ua.

Антоніна Паперна / © instagram.com/tonya_papernaya

Хостікоєв додає, що ця тема для нього залишається болісною, адже він пам’ятає сестру ще з дитинства. Попри все, артист не відкидає можливості поговорити з нею у майбутньому, якщо з’явиться така нагода.

«Для мене вона — та сама сестра, з якою ми влітку бігали на дачі, гралися, сміялися. І в цьому сенсі всередині мене нічого не змінилося. Я думаю, що десь глибоко і для неї теж. Це дуже складна тема. Тут немає простих відповідей. Є війна, є обставини, є тиск, є страх. І на тлі всього того, що зараз відбувається в країні — втрат, трагедій, боротьби — історія нашої сім’ї виглядає лише фрагментом. Найголовніше зараз — щоб закінчилася війна. Щоб ми вистояли. Щоб було менше жертв і більше можливостей захищатися. А все інше… Буде можливість поговорити — я готовий», — зазначив Хостікоєв.

Нагадаємо, Антоніна Паперна є старшою донькою акторки Ольги Сумської. 2015 року вона вийшла заміж за російського актора Володимира Яглича та залишилася жити в Москві. У подружжя народилося двоє дітей.

Нагадаємо, нещодавно донька акторки Ольги Сумської також прокоментувала життя сестри Паперної під час війни України проти Росії.

2477
