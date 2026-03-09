Сагайдачна здивувала, як на 5-му місяці дізналась про вагітність: "Не розуміла, поки не відчула рухи"

Анна Сагайдачна / © instagram.com/annasagaidachnaya

Українська акторка Анна Сагайдачна здивувала, як лише на п'ятому місяці дізналась про третю вагітність.

Артистка вже багатодітна матуся. Проте радісну новину вона тривалий час приховувала. Лише після пологів знаменитість почала активно ділитися подробицями про третю вагітність. Виявляться, Анна Сагайдачна лише на п'ятому місяці дізналась, що чекає на народження дитини.

Акторка говорить, що вела доволі активний спосіб житті і навіть не розуміла, що вагітна. Проте одного разу, коли знаменитість збиралась на тренування та нахилилась зашнурувати кросівки, то відчула рухи маляти.

Артистка протягом п'яти місяців навіть не здогадувалась, що знову вагітна / © instagram.com/annasagaidachnaya

"У моїх молодших діточок різниця у віці всього 14 місяців (1,2 року). Я до останнього не розуміла, що я вагітна, допоки на 5-му місяці не відчула рухи (бігла на тренування і нахилилася зав'язати кросівки). Тому я думаю, що мої діти точно про щось домовилися там, в іншому світі", - ділиться артистка.

Тепер Анна Сагайдачна виховує трьох дітей. До речі, між молодшими різниця всього 14 місяців . Артистка говорить, що це точно була доля.

Діти Анни Сагайдачної / © instagram.com/annasagaidachnaya

Нагадаємо, Анна Сагайдачна втретє стала мамою 26 лютого. В одному з пологових Києва артистка народила сина. Знаменитість вже показала перші фото з крихітним малюком.