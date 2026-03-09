ТСН у соціальних мережах

Співачка з України з донькою викликала фурор на "Голосі" в Італії і розвернула одразу чотири крісла

Артистка Ілларія та її донька Соломія виконали композицію Supereroi, що перекладається як "Супергерої".

Ілларія з донькою

Ілларія з донькою / © скриншот з відео

Співачка з України Ілларія, справжнє ім'я якої Катерина Середа, разом із донькою викликала фурор на "Голосі країни" в Італії — The Voice of Italy — та розвернула одразу чотири суддівські крісла.

Виконавиця до повномасштабної війни жила в Києві. Проте з початком російського вторгнення артистка разом із родиною вирішила евакуюватися, оскільки їхній дім розташований поруч з аеропортом, тож під час повітряних тривог там було доволі небезпечно. Родина Ілларії обрала Італію.

І ось артистка разом із 10-річною донькою Соломією вирішила спробувати свої сили на вокальному проєкті The Voice of Italy. Вони виконали композицію італійського артиста Mr. Rain — Supereroi, що в перекладі "Супергерої". Що цікаво, Ілларія та Соломія на сцену вийшли у вишитих сорочках і були одягнені у вбрання синьо-жовтого кольору. Образ доньки артистки доповнював віночок із соняшників. Окрім того, Ілларія ще й виконала партію українською, а Соломія заграла на скрипці.

Судді The Voice of Italy були зворушені виступом українок та всі розвернули свої крісла. Користувачі у коментарях теж не стримувались, а просто засипали Ілларію та Соломію компліментами.

  • Неймовірна... Вона чарівна, з унікальним обличчям та ангельським голосом. Її мама дуже мила, з чудовим голосом!

  • Ви — символи миру!

  • У мене мурахи побігли шкірою! Молодці!

Зазначимо, Ілларія — співачка родом з України. Раніше вона пробувала свої сили в другому сезоні "Голосу країни", де потрапила до команди музиканта Олега Скрипки. Артистка змогла дійти до півфіналу. Також 2017 року Ілларія брала участь у нацвідборі на "Євробачення", де у фіналі посіла п'яте місце.

