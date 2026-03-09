Повітряна куля врізалася в будинок у Польщі: трагедія забрала життя людини

У Польщі сталася аварія пасажирської повітряної кулі / © RMF FM

У польському місті Зелена Гура (Любуське воєводство) сталася аварія пасажирської повітряної кулі. Аеростат врізався у житловий будинок, після чого почав падати. Внаслідок інциденту загинула 28-річна жінка.

Деталі повідомляє RMF FM.

За попередніми даними, повітряна куля вилетіла з району Затонє близько 06:00 ранку. Приблизно через дві години, пролітаючи над центром міста, вона зачепила будівлю біля вулиці Кшивоустего, після чого почала знижуватися.

Ймовірно, під час аварії 28-річна жінка випала з кошика і впала на дах одного з багатоквартирних будинків. Рятувальники намагалися її реанімувати, однак врятувати життя не вдалося.

Ще дві жінки, які перебували в кошику, самостійно вибралися після приземлення на вулиці Хробрего. Їх доправили до лікарні для обстеження, серйозних травм вони не зазнали.

За інформацією поліції, загибла була досвідченою пілоткою повітряної кулі та членкинею Любуського земельного аероклубу, якому належав аеростат.

Після аварії купол повітряної кулі зачепився за дерево та завис над автобусом громадського транспорту. Територію інциденту оточили екстрені служби, а рух транспорту в районі тимчасово обмежили.

Причини аварії з’ясовують поліція та Державна комісія з розслідування авіаційних подій.

Раніше схожий трагічний випадок стався у Нідерландах. У провінції Фрисландія загинула 66-річна жінка, а ще п’ятеро людей були поранені внаслідок аварійного приземлення повітряної кулі в полі.