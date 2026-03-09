Угорщина захопила мільйони доларів і євро "Ощадбанку": чи буде дефіцит валюти в Україні

Як інцидент з інкасаторами в Угорщині вплинув на готівковий ринок України

У п’ятницю, 6 березня, Угорщина захопила інкасаторів «Ощадбанку», які, за попередніми даними, перевозили 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограмів золота між «Райффайзен Банк Австрія» та «Ощадбанком» України.

Чи може викликати це свавілля Угорщини нестачу валюти на готівковому ринку України, розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий у коментарі виданню «Фокус».

Експерт визнав, що захоплення інкасаторських автомобілів потенційно могло вплинути на баланс попиту та пропозиції на готівковому валютному ринку України.

«За оцінками, обсяг захопленої готівки був зіставний із потребами готівкового сегмента приблизно на 7–10 днів, що в разі затримки з компенсацією могло б вплинути на баланс попиту і пропозиції», — пояснив Лєсовий.

Проте Нацбанк оперативно втрутився, підкріпив системні банки необхідними обсягами готівкової валюти та не допустив її дефіциту, запевнив експерт.

Що буде з курсом валют далі?

Експерт запевняє, що інцидент не призведе до обвалу гривні.

«Курсові показники й надалі формуватимуться під впливом ринкових чинників, без додаткових спотворень», — додав він.

Водночас Лєсовий попередив, що логістику транспортування готівки через кордон доведеться коригувати. Для повного налагодження нових безпечних маршрутів постачання знадобиться певний час.

Скандал із затриманням українських інкасаторів в Угорщині

Нагадаємо, угорська влада оприлюднила світлини готівки та золотих злитків, які були конфісковані у затриманих на території країни працівників українського державного банку.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав такі дії Будапешта державним тероризмом, рекетом та взяттям заручників. Зрештою, інкасатори повернулися в Україну.