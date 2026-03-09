Дизель по 90 грн: як далеко зайде зростання цін на пальне в Україні

© ТСН

Ситуація на українському паливному ринку останніми днями стабілізувалася, а ціни на АЗС зранку 9 березня залишилися майже на рівні попереднього дня. Попри світову кризу та підняття ці на нафту, уряд разом із трейдерами вживає заходів для стримування вартості ресурсів та забезпечення їхньої наявності.

Чи буде дорожчати пальне в Україні — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Через війну на Близькому Сході дорожчає нафта

Нафта вперше за чотири роки (від серпня 2022 року) подолала позначку в понад 100 доларів за барель на тлі війни США та Ізраїлю з Іраном, пише Financial Times. Як зазначає видання, бойові дії в Перській затоці заблокували танкери та змусили провідних експортерів — Саудівську Аравію, ОАЕ та Кувейт — масово скорочувати видобуток або консервувати родовища.

Ситуація критична, адже через Ормузьку протоку проходить чверть світового постачання сирої нафти. Трейдери з Energy Aspects попереджають: якщо блокаду не зняти найближчим часом, тризначні ціни стануть новою реальністю. Ще в січні Brent торгувалася по 60 доларів, але зараз ринок готується до найважчого випробування в історії.

Аналітики Goldman Sachs додають, що дефіцит нафти неминуче вдарить по вартості бензину та дизелю, яка можуть сягнути історичних максимумів уже в березні. Це створить особливі проблеми для Європи, яка після відмови від російських енергоносіїв стала критично залежною від постачання саме з Близького Сходу.

Ціни на паливо в Україні вдалося стабілізувати

На автозаправних станціях України зранку 9 березня ціни на паливо залишилися майже без змін порівняно з 8 березня. Заправки працюють у штатному режимі. Стрибків цін на стелах не спостерігається, окрім того, черг на заправних станціях наразі немає.

Ціни на бензин зранку 9 березня становили:

А-95 — у середньому 71 грн за літр;

преміальний А-95 — 74 грн за літр;

А-100 — у середньому 81 грн за літр;

дизельне паливо — від 66,99 грн за літр.

Як уряд намагається врегулювати ситуацію із пальним в Україні

Уряд та представники паливного бізнесу домовилися спільно підтримувати стабільність цін на ринку. Після наради 9 березня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко запевнила, що «Укрнафта» та приватні компанії забезпечать постійну наявність пального по всій країні.

За її словами, головним завданням уряду наразі є формування справедливих цін, що базуватимуться на світових трендах, а не на внутрішніх спекуляціях. Водночас «Укрнафта» має стати ціновим орієнтиром для всього ринку.

Контроль за вартістю пального поклали на Антимонопольний комітет та Держпродспоживслужбу, які припинятимуть необґрунтоване здорожчання.

«Перший віцепрем’єр-міністр України — міністр енергетики Денис Шмигаль отримав завдання забезпечити щоденну координацію з представниками ринку на базі Міністерства енергетики для оперативного вирішення поточних питань, зокрема тих, що виникають у роботі операторів ринку», — повідомила Свириденко.

Паралельно Міністерство економіки разом із Міністерством фінансів та Міністерством енергетики розробляє механізми підтримки для споживачів, які найбільше потерпають від зростання цін, щоб гарантувати доступність пального для громадян та економіки.

Чи здешевшає пальне для українців: прогнози експертів

Українські ціни на бензин і дизель можуть повернутися до колишніх показників у 50–60 грн, якщо світовий ринок нафти стабілізується. Про це в етері «КИЇВ24» заявив експерт Дмитро Льоушкін.

За його словами, головна умова для цього — повернення вартості бареля до позначки 60 доларів. До загострення ситуації в Ірані на ринку спостерігався надлишок сировини, і аналітики навіть прогнозували падіння цін. Проте війна на Близькому Сході різко змінила тренд, спровокувавши нинішній стрибок.

Водночас директор «Консалтингової компанії А-95» Сергій Куюн попереджає, що дизель буде стрімко дорожчати, однак підвищення цін на бензин найближчим часом не буде.

За словами Куюна, сьогодні на європейському ринку бензину достатньо — виробництво перевищує споживання, тому його ціни зростають повільніше. Натомість дизельне пальне продовжує дорожчати через дефіцит у Європі, який зумовлений високою залежністю від імпорту з Близького Сходу.

«Щодо бензину, думаю, буде більш-менш стабільно — приблизно в межах 70 гривень за літр. Основна проблема зараз — це дизель, і він буде рости», — зазначив Куюн.

Експерт Сергій Куюн зазначає, що за гуртовою ціною 82 грн дизель на заправках до кінця тижня підтягнеться до 80 грн, а з урахуванням логістики може сягнути й 90 грн.

Щодо державного регулювання, Куюн вважає ідею дешевого пального на державних АЗС невдалою — це лише спровокує спекуляції та перепродаж. Натомість реально стримати ціни можна через зміну податкової політики.

Нагадаємо, через стрімке здорожчання енергоносіїв Євросоюз повторно скликає координаційні групи з питань нафти та газу. За словами речниці Єврокомісії Анни-Кайси Ітконен, у Брюсселі планують оцінити ризики для постачання та узгодити спільну реакцію на кризу. Стрибок цін пов’язують із загостренням війни на Близькому Сході за участі Ізраїлю, США та Ірану.