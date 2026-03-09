Угорщина вивела армію на об’єкти енергетики: до чого тут Україна

Угорщина стягнула військових до 75 енергооб’єктів через Україну

Реклама

Угорщина розширила заходи з охорони критичної енергетичної інфраструктури, задіявши сили армії та поліції вже на 75 об’єктах по всій країні.

Про це повідомляє угорське видання Telex із посиланням на офіційні дані уряду.

Окрім Збройних сил Угорщини, до охорони залучені:

Реклама

Міністерство внутрішніх справ;

місцеві органи влади;

різні державні установи;

охоронні компанії.

Рішення про зміцнення захисту було ухвалене урядом Віктора Орбана ще 25 лютого. Станом на 9 березня військові підрозділи вже взяли під посилений контроль десятки стратегічно важливих точок.

До переліку об’єктів входять електростанції, вузлові підстанції та газотранспортні потужності. Орбан оголосив, що солдати будуть розміщені поблизу ключових енергетичних об’єктів по всій країні, щоб «посилити захист критично важливої ​​енергетичної інфраструктури».

Орбан заявив, що такі заходи були вжиті нібито через так звану «українську блокаду».

«Я бачу, що Україна готується до нових дій для порушення роботи угорської енергетичної системи. Саме тому я наказав посилити захист критичної енергетичної інфраструктури», — заявив угорський «друг Путіна».

Реклама

Журналісти іншого угорського видання 444.hu побували на одному з таких об’єктів. Вони помітили значний рух біля Дунайського нафтопереробного заводу компанії Mol.

На думку місцевих, усе це відбувається через вибори в Угорщині, а не через Україну. Мовляв, щоб люди бачили, що Орбан забезпечує захист.

Раніше повідомлялося, що в Угорщині готують арешт золота і грошей «Ощадбанку».

Днями угорський прем’єр Орбан пригрозив силою відновити роботу нафтопроводу «Дружба».