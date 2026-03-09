Яке свято 10 березня 2026 року / © ТСН

10 березня 2026 року — вівторок. 1475-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

10 березня віряни святкують День пам’яті святих мучеників Кондрата, Кипріяна та інших / © unsplash.com

Завтра, 10 березня, віряни святкують День пам’яті святих мучеників Кондрата, Кипріяна та інших. Вони постраждали за віру у Христа III століття під час переслідувань християн у Римській імперії. Вони жили поблизу міста Коринф. Кондрат був благочестивим християнином і наставником для інших віруючих. Коли почалися гоніння, його разом з учнями — серед яких був і Кипріян — схопили та примушували зректися християнства. Однак вони твердо сповідували свою віру. За це мучеників піддали жорстоким тортурам, а згодом стратили. Їхній подвиг став прикладом незламної віри, мужності й відданості Богові, тому Церква вшановує їх як святих мучеників.

10 березня в Україні святкують День Державного гімну України / © unsplash.com

10 березня в Україні святкують День Державного гімну України. Текст гімну написав український поет Павло Чубинський 1862 року. Музику до нього створив композитор і священник Михайло Вербицький. Пісня швидко поширилася серед українців і стала символом боротьби за свободу та незалежність. Після проголошення незалежності Україна 1991 року пісню офіційно затвердили як державний гімн. Остаточний текст першого куплету та приспіву ухвалила Верховна Рада України 2003 року.

10 березня Міжнародний день перуки / © unsplash.com

Також 10 березня Міжнародний день перуки. Перуки мають давню історію: їх носили ще в Стародавньому Єгипті, а особливо популярними вони стали у Європі XVII–XVIII століть. Наприклад, при дворі французького короля Людовик XIV пишні перуки були обов’язковим елементом аристократичної моди.

10 березня Міжнародний день дивовижності / © unsplash.com

А ще 10 березня Міжнародний день дивовижності. Ідея свята виникла 2007 року з ініціативи співробітників компанії Liftopia. Дату обрали невипадково — вона збігається з днем народження відомого актора Чак Норріс, який у масовій культурі став символом сили та «крутості».

10 березня святкують Міжнародний день жінок-суддів / © unsplash.com

10 березня святкують Міжнародний день жінок-суддів. Свято встановила Організація Об’єднаних Націй 2021 року, щоб привернути увагу до ролі жінок у судовій системі та важливості гендерної рівності у сфері правосуддя. Ініціатором запровадження цього дня виступила Міжнародна асоціація жінок‑суддів. Метою свята є підтримка жінок, які працюють у судовій владі, а також заохочення більшої участі жінок у правовій системі різних країн.

10 березня День пам’яті Тараса Григоровича Шевченка / © Pixabay

Також 10 березня День пам’яті Тараса Григоровича Шевченка. Це дата вшанування видатного поета, художника й мислителя, якого вважають духовним символом українського народу 10 березня 1861 року він помер. Тарас Шевченко був одним із творців нової української літератури. Його поетична збірка «Кобзар» стала знаковим твором, що утвердив українську мову в літературі та пробудив національну свідомість. У своїх віршах поет порушував теми свободи, гідності, соціальної справедливості та любові до Батьківщини.

10 березня Міжнародний день волинки (волинкаря) / © unsplash.com

А ще 10 березня Міжнародний день волинки (волинкаря). Волинка має багатовікову історію і поширена в багатьох культурах Європи, зокрема в Шотландії, Франції. Вона завжди була важливим елементом народної музики: супроводжувала весілля, святкування, обряди та військові походи.