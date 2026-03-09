По Україні вдарить аномальне тепло 9 березня: синоптики шокували прогнозом

Прогноз погоди на 9 березня / © ТСН.ua

Погода 9 березня потішить українців справжнім весняним теплом. У деяких областях стовпчики термометрів піднімуться до +17°C, тоді як у деяких регіонах буде значно прохолодніше.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Погода 9 березня в Україні

Упродовж доби 9 березня на більшій частині території країни очікується невелика хмарність. Опади не прогнозуються. Вітер буде слабкий, змінних напрямків, швидкістю 3 — 8 м/с.

Температура повітря вдень становитиме +9…+14°C. У західних областях стовпчики термометрів можуть піднятися до +17°C, тоді як на північному сході та сході країни очікується +6…+11°C.

Прогноз погоди за областями

Львівська область: мінлива хмарність, вдень +15°…+17°C,

Волинська область: мінлива хмарність, вдень +14°…+16°C,

Рівненська область: мінлива хмарність, вдень +14°…+16°C,

Закарпатська область: мінлива хмарність, вдень +15°…+17°C,

Івано-Франківська область: мінлива хмарність, вдень +13°…+15°C,

Тернопільська область: мінлива хмарність, вдень +12°…+14°C,

Хмельницька область: мінлива хмарність, вдень +12°…+14°C,

Чернівецька область: мінлива хмарність, вдень +12°…+14°C.

Київська область (Київ): мінлива хмарність, вдень +11°…+13°C,

Житомирська область: мінлива хмарність, вдень +11°…+13°C,

Чернігівська область: мінлива хмарність, вдень +8°…+10°C,

Сумська область: мінлива хмарність, вдень +6°…+8°C.

Вінницька область: мінлива хмарність, вдень +12°…+14°C,

Черкаська область: мінлива хмарність, вдень +11°…+13°C,

Кіровоградська область: мінлива хмарність, вдень +11°…+13°C,

Полтавська область: мінлива хмарність, вдень +11°…+13°C,

Дніпропетровська область: мінлива хмарність, вдень +11°…+13°C.

Одеська область: мінлива хмарність, вдень +9°…+11°C,

Миколаївська область: мінлива хмарність, вдень +11°…+13°C,

Херсонська область: мінлива хмарність, вдень +11°…+13°C,

Запорізька область: мінлива хмарність, вдень +10°…+12°C,

АР Крим (Сімферополь): мінлива хмарність, вдень +10°…+12°C.

Харківська область: мінлива хмарність, вдень +10°…+12°C,

Луганська область: мінлива хмарність, вдень +6°…+8°C,

Донецька область: мінлива хмарність, вдень +9°…+11°C.

Нагадаємо, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 9 березня в Україні буде сухо, сонячно та по-весняному тепло завдяки антициклону. Вдень очікується +10…+15 градусів, на північному сході +6…+9. У Києві також передбачається сонячна погода з температурою до +12 градусів.