- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 93
- Час на прочитання
- 2 хв
По Україні вдарить аномальне тепло 9 березня: синоптики шокували прогнозом
Водночас поки західні області готуються до +17°C, північний схід залишається у весняній прохолоді.
Погода 9 березня потішить українців справжнім весняним теплом. У деяких областях стовпчики термометрів піднімуться до +17°C, тоді як у деяких регіонах буде значно прохолодніше.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
Погода 9 березня в Україні
Упродовж доби 9 березня на більшій частині території країни очікується невелика хмарність. Опади не прогнозуються. Вітер буде слабкий, змінних напрямків, швидкістю 3 — 8 м/с.
Температура повітря вдень становитиме +9…+14°C. У західних областях стовпчики термометрів можуть піднятися до +17°C, тоді як на північному сході та сході країни очікується +6…+11°C.
Прогноз погоди за областями
Львівська область: мінлива хмарність, вдень +15°…+17°C,
Волинська область: мінлива хмарність, вдень +14°…+16°C,
Рівненська область: мінлива хмарність, вдень +14°…+16°C,
Закарпатська область: мінлива хмарність, вдень +15°…+17°C,
Івано-Франківська область: мінлива хмарність, вдень +13°…+15°C,
Тернопільська область: мінлива хмарність, вдень +12°…+14°C,
Хмельницька область: мінлива хмарність, вдень +12°…+14°C,
Чернівецька область: мінлива хмарність, вдень +12°…+14°C.
Київська область (Київ): мінлива хмарність, вдень +11°…+13°C,
Житомирська область: мінлива хмарність, вдень +11°…+13°C,
Чернігівська область: мінлива хмарність, вдень +8°…+10°C,
Сумська область: мінлива хмарність, вдень +6°…+8°C.
Вінницька область: мінлива хмарність, вдень +12°…+14°C,
Черкаська область: мінлива хмарність, вдень +11°…+13°C,
Кіровоградська область: мінлива хмарність, вдень +11°…+13°C,
Полтавська область: мінлива хмарність, вдень +11°…+13°C,
Дніпропетровська область: мінлива хмарність, вдень +11°…+13°C.
Одеська область: мінлива хмарність, вдень +9°…+11°C,
Миколаївська область: мінлива хмарність, вдень +11°…+13°C,
Херсонська область: мінлива хмарність, вдень +11°…+13°C,
Запорізька область: мінлива хмарність, вдень +10°…+12°C,
АР Крим (Сімферополь): мінлива хмарність, вдень +10°…+12°C.
Харківська область: мінлива хмарність, вдень +10°…+12°C,
Луганська область: мінлива хмарність, вдень +6°…+8°C,
Донецька область: мінлива хмарність, вдень +9°…+11°C.
Нагадаємо, за прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 9 березня в Україні буде сухо, сонячно та по-весняному тепло завдяки антициклону. Вдень очікується +10…+15 градусів, на північному сході +6…+9. У Києві також передбачається сонячна погода з температурою до +12 градусів.