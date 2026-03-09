Прем’єр Угорщини Віктор Орбан / © Getty Images

Реклама

Будапешт зацікавлений у збереженні України як держави, яка відділяє Угорщину від Росії.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про це під час сесії запитань у парламенті.

«Ми зацікавлені в зміцненні України, щоб між Росією та Угорщиною завжди було щось — можна навіть назвати це Україною. Безпека угорців буде кращою, якщо Росія не буде нашим сусідом. Саме тому Україна може розраховувати на підтримку Угорщини, але ми не хочемо пускати її до ЄС», — сказав він.

Реклама

Орбан також заявив, що, на його думку, Київ висуває до Будапешта чотири основні вимоги: підтримувати війну, надавати фінансову допомогу, відмовитися від російських енергоресурсів та підтримати вступ України до Європейського Союзу.

«Угорський уряд не хоче виконувати жодну з них», — сказав він.

Загострення конфліктів Будапешта з Україною

Окремо прем’єр прокоментував нинішнє загострення у відносинах між Україною та Угорщиною, яке виникло після припинення транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба». За його словами, Будапешт не має наміру вести переговори щодо цього питання, доки Київ не змінить свою позицію.

«У цьому матчі Зеленський програє, а ми виграємо», — додав він.

Реклама

Нагадаємо, раніше в Будапешті висловили нові претензії до України та вимоги до Європи.