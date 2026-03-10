Російські хакери атакують Signal і WhatsApp: як зламують акаунти

Як зламують Signal і WhatsApp / © Reuters

Російські хакери здійснюють масштабну кампанію проти популярних месенджерів Signal і WhatsApp. Попри те, що ці сервіси вважаються одними з найбезпечніших завдяки наскрізному шифруванню, зловмисники намагаються отримати доступ до акаунтів користувачів.

Експерт із цифрової безпеки Павло Бєлоусов пояснив це в ефірі «Київ 24» після повідомлень розвідувальних служб Нідерландів.

За його словами, зламати сам месенджер доволі складно. Повідомлення в таких сервісах шифруються та зберігаються лише на пристроях користувачів.

«Зламують зазвичай не сам месенджер, а пристрій. Повідомлення зберігаються лише на телефоні або планшеті, тому зловмисникам потрібно отримати доступ саме до нього. Наприклад, змусити людину додати новий пристрій, на який почнуть дублюватися повідомлення», — зазначив експерт.

Найпоширеніша схема хакерів

За словами експерта, одна з найпоширеніших хакерських схем — соціальна інженерія, коли користувача обманом переконують підключити сторонній пристрій до свого акаунта.

Також фіксувалися випадки атак на Signal серед українських військових. Зокрема, зловмисники використовували спеціальні боти, які допомагали отримати доступ до акаунтів.

Павло Бєлоусов та інші експерти наголошують, що у більшості випадків причиною зламу стає неуважність або недостатня обізнаність користувачів, а не вразливість самих месенджерів.

Фахівці радять уважно перевіряти повідомлення з посиланнями, не підключати невідомі пристрої до акаунтів та використовувати додаткові засоби захисту, щоб уникнути втрати доступу до своїх чатів.

Раніше йшлося про те, що в Україні може з’явитися державний месенджер. Адже, зокрема Telegram є найбільш небезпечним месенджером, де найчастіше ламають акаунти і процвітає шахрайство.

Тим часом у Росії повністю заблокували роботу WhatsApp. Російські засоби масової пропаганди почали скаржитися на те, що домен сервісу видалили з DNS Роскомнадзора.