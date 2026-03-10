Україна готує удари балістикою по РФ: що відомо про вітчизняні ракети FP-7 та FP-9

Українська ракета FP-7 / © скриншот з відео

Реклама

Вітчизняний оборонно-промисловий комплекс готує потужну відповідь російським окупантам. Вже найближчим часом українські військові зможуть застосувати власні балістичні ракети, які стануть гідною та більш доступною альтернативою західним зразкам озброєння.

Про це розповів головний конструктор та співзасновник компанії Fire Point Денис Штіллерман в інтерв’ю «Армія TV».

Базова версія української балістичної ракети FP-7 вже успішно пройшла всі етапи тестувань. За словами головного конструктора, радіус ураження цієї зброї може сягати кількох сотень кілометрів і залежатиме від її комплектації.

Реклама

Відповідаючи на запитання щодо дальності польоту FP-7, Штіллерман зазначив:

«До 300 (кілометрів — ред.), я думаю. Це буде залежати від бойової частини, скільки вона буде важити».

Говорячи про терміни, коли новітнє розроблення почне виконувати реальні завдання на фронті та бити по російських цілях, розробник озвучив досить оптимістичний прогноз.

«Я впевнений, що до початку літа ми по FP-7 будемо мати бойові застосування», — підкреслив Штіллерман.

Реклама

Паралельно з підготовкою до серійних пусків FP-7 українські інженери активно працюють над її «старшою сестрою» — ракетою FP-9, яка матиме значно більший радіус дії.

На безпосереднє запитання журналіста, чи дійсно йдеться про дальність у 800 кілометрів, Штіллерман відповів ствердно: «Так, 800 кілометрів».

Перші випробування цієї далекобійної модифікації заплановано на початок літнього сезону. Підприємство вже має всі необхідні ресурси для переходу до практичної фази тестів.

«FP-9, я сподіваюся, на початку літа цього вже буде. Так, будуть випробувані. Тому що у нас все є. Зараз доробляємо двигун, заливаємо купу двигунів і будемо робити іспит», — пояснив Штіллерман.

Реклама

Розроблення вітчизняних ракет — останні новини

Нагадаємо, в Україні триває розроблення власних балістичних ракет. За даними представників оборонної галузі, одним з таких розроблень є ракета ФП-9, над якою працює українська компанія Fire Point.

Як повідомляли розробники, ракета має дальність польоту близько 800–850 кілометрів і бойову частину масою до 850 кг. Така дальність теоретично дозволяє уражати цілі на значній відстані, зокрема у великих російських містах.

У компанії пояснюють, що балістичні ракети можуть мати перевагу над крилатими ракетами або безпілотниками завдяки високій швидкості, що ускладнює їх перехоплення системами протиповітряної оборони.

За словами представників розробника, випробування ракети необхідні для її подальшої кодифікації та можливого допуску до використання й офіційних закупівель для потреб оборони.