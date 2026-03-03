ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
605
Час на прочитання
2 хв

Зеленський прогнозує Орбану похмуре майбутнє: що заявив

Володимир Зеленський зробив гучну заяву про майбутнє прем’єра Угорщини.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Орбан та Зеленський

Віктор Орбан та Володимир Зеленський / © press-centr.com

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан втратить владу на наступних виборах. Глава держави також наголосив, що політична вага угорського лідера є штучною і залежить від підтримки великих гравців.

Про це Зеленський сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

Про вагу Орбана в Європі

Відповідаючи на питання журналістів щодо протидії проросійським силам у Європі, Володимир Зеленський зазначив, що вплив Віктора Орбана не є самостійним.

«Орбан стає важливим лише тоді, коли потужні політичні сили наділяють його цією силою. В іншому випадку він має мало цінності. Угорщина — значуща країна, проте вона не має військової ваги», — зауважив президент.

Глава держави додав, що наразі не підтримує прямого діалогу з угорським прем’єром через небажання самого Орбана, хоча підтримує контакти з лідером Словаччини Робертом Фіцо.

Прогноз на майбутнє та відносини з Будапештом

Зеленський висловив оптимізм щодо майбутніх змін в Угорщині. На думку президента, нинішня криза у відносинах є тимчасовою і пов’язаною виключно з чинною верхівкою країни.

  • Поразка на виборах: Президент вважає, що Орбан не втримає владу, що дозволить Києву та Будапешту повернутися до нормального співробітництва.

  • Позиція народу: Зеленський наголосив, що угорці не є проросійськими за своєю суттю.

  • Енергетична залежність: Глава держави вкотре застеріг від купівлі російських енергоносіїв, адже отримані кошти Путін миттєво конвертує у зброю проти України.

Антиукраїнська істерія не допомогла

Нагадаємо, раніше партія чинного прем’єр-міністра Угорщини «Фідес» опублікувала в Мережі згенероване штучним інтелектом відео страти військовополонених, яким намагається залякати угорців можливим втягненням у війну в Україні.

До слова, рейтинг Орбана обвалився напередодні виборів.

Раніше угорський прем’єр Віктор Орбан звинуватив Україну у втручанні у майбутні парламентські вибори.

Дата публікації
Кількість переглядів
605
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie