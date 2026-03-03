- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 605
- Час на прочитання
- 2 хв
Зеленський прогнозує Орбану похмуре майбутнє: що заявив
Володимир Зеленський зробив гучну заяву про майбутнє прем’єра Угорщини.
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан втратить владу на наступних виборах. Глава держави також наголосив, що політична вага угорського лідера є штучною і залежить від підтримки великих гравців.
Про це Зеленський сказав, відповідаючи на запитання журналістів.
Про вагу Орбана в Європі
Відповідаючи на питання журналістів щодо протидії проросійським силам у Європі, Володимир Зеленський зазначив, що вплив Віктора Орбана не є самостійним.
«Орбан стає важливим лише тоді, коли потужні політичні сили наділяють його цією силою. В іншому випадку він має мало цінності. Угорщина — значуща країна, проте вона не має військової ваги», — зауважив президент.
Глава держави додав, що наразі не підтримує прямого діалогу з угорським прем’єром через небажання самого Орбана, хоча підтримує контакти з лідером Словаччини Робертом Фіцо.
Прогноз на майбутнє та відносини з Будапештом
Зеленський висловив оптимізм щодо майбутніх змін в Угорщині. На думку президента, нинішня криза у відносинах є тимчасовою і пов’язаною виключно з чинною верхівкою країни.
Поразка на виборах: Президент вважає, що Орбан не втримає владу, що дозволить Києву та Будапешту повернутися до нормального співробітництва.
Позиція народу: Зеленський наголосив, що угорці не є проросійськими за своєю суттю.
Енергетична залежність: Глава держави вкотре застеріг від купівлі російських енергоносіїв, адже отримані кошти Путін миттєво конвертує у зброю проти України.
Антиукраїнська істерія не допомогла
Нагадаємо, раніше партія чинного прем’єр-міністра Угорщини «Фідес» опублікувала в Мережі згенероване штучним інтелектом відео страти військовополонених, яким намагається залякати угорців можливим втягненням у війну в Україні.
До слова, рейтинг Орбана обвалився напередодні виборів.
Раніше угорський прем’єр Віктор Орбан звинуватив Україну у втручанні у майбутні парламентські вибори.