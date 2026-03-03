Зеленський прогнозує Орбану похмуре майбутнє: що заявив

Віктор Орбан та Володимир Зеленський / © press-centr.com

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан втратить владу на наступних виборах. Глава держави також наголосив, що політична вага угорського лідера є штучною і залежить від підтримки великих гравців.

Про це Зеленський сказав, відповідаючи на запитання журналістів.

Про вагу Орбана в Європі

Відповідаючи на питання журналістів щодо протидії проросійським силам у Європі, Володимир Зеленський зазначив, що вплив Віктора Орбана не є самостійним.

«Орбан стає важливим лише тоді, коли потужні політичні сили наділяють його цією силою. В іншому випадку він має мало цінності. Угорщина — значуща країна, проте вона не має військової ваги», — зауважив президент.

Глава держави додав, що наразі не підтримує прямого діалогу з угорським прем’єром через небажання самого Орбана, хоча підтримує контакти з лідером Словаччини Робертом Фіцо.

Прогноз на майбутнє та відносини з Будапештом

Зеленський висловив оптимізм щодо майбутніх змін в Угорщині. На думку президента, нинішня криза у відносинах є тимчасовою і пов’язаною виключно з чинною верхівкою країни.

Поразка на виборах: Президент вважає, що Орбан не втримає владу, що дозволить Києву та Будапешту повернутися до нормального співробітництва.

Позиція народу: Зеленський наголосив, що угорці не є проросійськими за своєю суттю.

Енергетична залежність: Глава держави вкотре застеріг від купівлі російських енергоносіїв, адже отримані кошти Путін миттєво конвертує у зброю проти України.

Антиукраїнська істерія не допомогла

Нагадаємо, раніше партія чинного прем’єр-міністра Угорщини «Фідес» опублікувала в Мережі згенероване штучним інтелектом відео страти військовополонених, яким намагається залякати угорців можливим втягненням у війну в Україні.

До слова, рейтинг Орбана обвалився напередодні виборів.

Раніше угорський прем’єр Віктор Орбан звинуватив Україну у втручанні у майбутні парламентські вибори.