"Ми поховали тебе ще 2023": звільнений з полону воїн розповів, як дізнався про своє "воскресіння"

Назар Далецький / © ТСН

Звільнений з російського полону військовий Назар Далецький розповів, що про свій «похорон» він дізнався на кордоні з Білоруссю. Він зазначив, що вважав, що його рідні знали, що він не загинув та був у полоні.

Про це він розповів в інтерв’ю журналістці ТСН Наталії Нагорній.

Військовий зазначив, що він шокований від того, що його вже «поховали».

«На кордоні Білорусі з Україною мене відкликали в сторону і подивилися спочатку, чи це дійсно я по фотографії. Тоді сказали, вітаю, ти знову народився, ми тебе поховали ще в 23-му році. Для мене це був шок. Коли я сів в автобус, мій колега, що зі мною сидів, казав, що я чомусь побілів, я ні слова не говорив, для мене це був шок. А потім, коли я вже з мамою по телефону поговорив, то мене вже трошки відпустило. Я переживав за рідних, що вони пережили, мене поховали і тут знову», — розповів Назар Далецький.

Військовий зазначив, що раніше звільнені з полону побратими передавали його рідним, що він живий, проте ймовірно їм не повірили.

Війна в Україні: військового, який був у полоні, визнали загиблим та поховали

Під час першого у 2026 році обміну полоненими до України повернувся військовослужбовець Назар Далецький — житель села Великий Дорошів Куликівської громади Львівського району. Від вересня 2022 року захисника вважали загиблим. 2023-го його було поховано після помилкового встановлення особи за результатами ДНК-експертизи.

У лютому 2026 року селі у селі Великий Дорошів на Львівщині провели ексгумацію останків людини, яку раніше ідентифікували як Назара Далецького. Процедуру здійснили після того, як з’ясувалося, що військовослужбовець насправді живий і повернувся з полону.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: НАЗАР ДАЛЕЦЬКИЙ: ДИВИВСЯ ВІДЕО З ВЛАСНОГО ПОХОРОНУ, МАМУ ВЖИВУ ДОСІ НЕ БАЧИВ! ЯК "ВОСКРЕСИТИ" СЕБЕ?