На Львівщині ексгумували тіло військового, якого помилково вважали Назаром Далецьким

Могила, де похований невідомий солдат, як вважали раніше — Назар Далецький. / © Суспільне Львів

Реклама

У селі Великий Дорошів на Львівщині 11 лютого провели ексгумацію останків людини, яку раніше ідентифікували як Назара Далецького. Процедуру здійснили після того, як з’ясувалося, що військовослужбовець насправді живий і повернувся з полону.

Інформацію про проведення слідчих дій на місцевому цвинтарі підтвердила «Суспільному» мати військового Наталія Далецька.

За словами жінки, вона особисто не спостерігала за процесом розкриття могили та вилучення останків.

Реклама

«Мені казали, що мені там не потрібно бути і я не ходила», — повідомила Наталія Далецька.

Наразі правоохоронні органи мають встановити особу людини, чиї останки були помилково поховані під іменем Назара Далецького.

Що відомо про Назара Далецького

Нагадаємо, 5 лютого відбувся перший цьогоріч обмін полоненими між Україною та РФ. Додому повернувся військовослужбовець Назар Далецький — житель села Великий Дорошів Куликівської громади Львівського району. Проте згодом стало відомо, що від вересня 2022 року захисника вважали загиблим. 2023-го його було поховано після помилкового встановлення особи за результатами ДНК-експертизи.

Раніше на засіданні сесії Львівської облради представник омбудсмена на Львівщині Тарас Подвірний повідомив, що родина Назара Далецького повинна повернути державі гроші, які отримала як компенсацію за загибель військового.

Реклама

Проте Міністерство оборони заявило, що не має наміру спонукати родину військовослужбовця Назара Далецького, якого помилково визнали загиблим, до повернення виплачених коштів.