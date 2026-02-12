«Вони схожі»: Кая Гербер показала свого собаку

Кая Гербер / © Associated Press

24-річна модель Кая Гербер — донька супермоделі і зірки 90-х Сінді Кроуфорд — опублікувала у своєму Instagram кілька знімків, на яких вона зображена зі своїм собакою на прізвисько Міло.

Кая Гербер та її собака / © Instagram Каї Гербер

У коментарях до фото підписники моделі написали, що вона та її вихованець дуже схожі.

Дівчина взяла цуценя з притулку, щоб воно склало їй компанію під час карантину, ще наприкінці 2020-го. І її часто знімали папараці під час прогулянок із ним. Як бачимо, вони й досі нерозлучні. Ну а цуценя помітно змінилося.

Кая Гербер та її собака в лютому 2021-го / © Getty Images

Зазначимо, багато селебріті беруть собак із притулку, наприклад, топмодель Сара Сампайо — нещодавно вона показувала нові фото зі своїм собакою, а також акторка Дженніфер Еністон, яка навіть створила фонд Clydeo Fund, який займається допомогою притулкам для тварин.