У блейзері, штанях та лоферах: принцеса Уельська приїхала до академії, де зустрілася з дітьми

Принцеса Уельська / © Associated Press

Її королівська Високість прибула як покровителька Place2Be, британської благодійної організації, яка займається питаннями психічного здоров'я дітей.

Кетрін давно виступає за те, щоб люди відкрито говорили про своє психічне здоров'я та визнавали, як ранні роки формують нашу особистість.

Академія Castle Hill давно співпрацює з організацією Place2Be та забезпечує, щоб підтримка психічного здоров'я та благополуччя була одним із головних пріоритетів у повсякденному шкільному житті.

Під час свого візиту Кетрін зустрілася з дітьми, батьками, вчителями та фахівцями Place2Be, щоб дізнатися більше про те, як шкільна спільнота відзначає Тиждень психічного здоров'я дітей.

Сьогодні принцеса Уельська з'явилася на публіці в коричневому блейзері, під який одягла блакитну сорочку та чорні штани прямого крою зі стрілками, поєднуючи лук з коричневими шкіряними лоферами. Образ принцеса доповнила сережками-підвісками Kiki McDonough у формі груші, заручальною каблучкою принцеси Діани і ще кількома каблучками, які були подарунками від її чоловіка принца Вільяма. Кетрін розпустила волосся, уклавши його красивими хвилями, і зробила легкий денний макіяж.

Це був перший вихід принцеси Уельської після того, як Кенсінгтонський палац порушив мовчання з приводу скандального брата короля Чарльза — Ендрю Маунтбеттен-Віндзора.