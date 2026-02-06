- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 136
- Час на прочитання
- 1 хв
Топмодель Сара Сампайо поділилася милими фото собаки, якого взяла з притулку
Португалка дуже любить тварин, особливо собак.
34-річна португальська модель та екс«ангел» Victoria’s Secret Сара Сампайо майже рік тому пережила сильний стрес — її улюблений собака Луї, метис чихуахуа, пропав, і пошуки не принесли результату.
Модель сильно переживала, проте через деякий час вона вирішила врятувати ще одного собаку, взявши собі домашнього вихованця з притулку. У своєму Instagram вона поділилася милими фото свого улюбленця, дуже схожого на помісь помпса.
Сара дуже любить тварин і навіть певний час допомагала одному притулку прилаштовувати собак. Своїх улюбленців вона бере з собою в усі поїздки та подорожі, бо дуже сумує без них. Сампайо неодноразово говорила, що домашній затишок і тиша з собаками для неї важливіші, ніж гучні вечірки.
