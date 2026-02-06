Топмодель Сара Сампайо поділилася милими фото собаки, якого взяла з притулку

Сара Сампайо / © Associated Press

34-річна португальська модель та екс«ангел» Victoria’s Secret Сара Сампайо майже рік тому пережила сильний стрес — її улюблений собака Луї, метис чихуахуа, пропав, і пошуки не принесли результату.

Модель сильно переживала, проте через деякий час вона вирішила врятувати ще одного собаку, взявши собі домашнього вихованця з притулку. У своєму Instagram вона поділилася милими фото свого улюбленця, дуже схожого на помісь помпса.

Собака Сари Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Собака Сари Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Собака Сари Сампайо / © Instagram Сари Сампайо

Сара дуже любить тварин і навіть певний час допомагала одному притулку прилаштовувати собак. Своїх улюбленців вона бере з собою в усі поїздки та подорожі, бо дуже сумує без них. Сампайо неодноразово говорила, що домашній затишок і тиша з собаками для неї важливіші, ніж гучні вечірки.

Раніше, нагадаємо, королева Камілла теж взяла з притулку нового собаку.