Еміралд Фіннелл вийшла на червону дорі у кольє Cartier за мільйон доларів

Еміралд Фіннелл / © Associated Press

Еміралд Фіннелл, яка є режисеркою нової екранізації роману «Буремний перевал» з’явилася на прем’єрі у Лондоні. Вона обрала для появи яскраво-червону сукню з виразними архітектурними плечима від Vivienne Westwood.

У сукні також був характерний для бренду корсет, який розкішно доповнював образ і підкреслював талію. Верхня частина вбрання була прикрашена складками, а низ — прозорим фатином зі шлейфом. У образі відчувався готичний романтизм, який режисерка хотіла показати і у своєму новому фільмі.

Однак не лише сукня Еміралд привертадла увагу — перлиною образу стало кольє на шиї жінки. Вона з’явилася в прикрасі з платини у яку були інкрустовані діаманти та опали. Кольє виготовлене ювелірним брендом Cartier та наданоме аукціонним домом Sotheby’s на спеціальних умовах для заходу.

Ця ексклюзивна прикраса була створена Cartier London 1937 року для приватного колекціонера. Це перша публічна поява кольє на світському заході за понад 70 років, адже минулого року його демонстрували на виставці коштовностей в Музеї Вікторії та Альберта.

Коштовність оцінюється від 700 000 — 1 мільйона фунтів стерлінгів (це приблизно 960 000 — 1 370 000 доларів).

Також прем’єру відвідала головна акторка фільму Марго Роббі одягнена у сукню з волосся та браслет Бронте.