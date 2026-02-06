ТСН у соціальних мережах

Який вигляд мав браслет з шармами королеви Вікторії, створений на честь її дев’яти дітей

Це був сентиментальний подарунок, який символізував народження кожної дитини пари.

Юлія Каранковська
Королева Великої Британії Вікторія, її чоловік та діти

Королева Великої Британії Вікторія, її чоловік та діти / © Getty Images

Принц Альберт захоплювався ювелірним мистецтвом і часто сам розробляв дизайни прикрас для своєї дружини королеви Великої Британії Вікторії. Усі вони викликали захват у королеви та одна з коштовностей була по-особливому зворушливою, адже була присвятою усім дітям пари, яких у них було аж дев’ятеро.

Це був золотий браслет з шармами, який Альберт подарував Вікторії через три дні після народження їхньої першої дитини. Він був прикрашений одним рожевим емальованим медальйоном, у якому було сховане пасмо волосся дитини, а також було викарбувано ім’я та дату народження, говориться на сторінці музею Hunter House Victorian Museum.

До браслета додавали шарми з кожною наступною дитиною, але сердечка вже були іншого кольору: рожеве для принцеси Вікторії, бірюзово-блакитне для Альберта, червоне для принцеси Аліси, темно-синє для Альфреда, напівпрозоро-біле для Гелени, темно-зелене для Луїзи, ніжно-блакитне для Артура, непрозоро-біле для Леопольда та світло-зелене для Беатріс.

Як і в першому шармі, який прикрасив браслет, всередині всіх інших теж було сховано волосся немовлят.

Подарунок від чоловіка королева, звісно ж, почала носити і це привернуло увагу. Оскільки вона була законодавицею моди, вікторіанці почали копіювати її стиль і подібні сентиментальні прикраси поширились, як і браслети з шармами.

Також не варто дивуватись, шо всередині сердечок було волосся, адже в ті часи це вважалось дуже сентиментальним подарунком. Люди дарували прикраси з ним, обмінювались волоссям на згадку одне про одного і навіть носили браслети сплетені з волосся на згадку про померлих або коханих.

