Який вигляд мав браслет з шармами королеви Вікторії, створений на честь її дев’яти дітей

Королева Великої Британії Вікторія, її чоловік та діти / © Getty Images

Принц Альберт захоплювався ювелірним мистецтвом і часто сам розробляв дизайни прикрас для своєї дружини королеви Великої Британії Вікторії. Усі вони викликали захват у королеви та одна з коштовностей була по-особливому зворушливою, адже була присвятою усім дітям пари, яких у них було аж дев’ятеро.

Це був золотий браслет з шармами, який Альберт подарував Вікторії через три дні після народження їхньої першої дитини. Він був прикрашений одним рожевим емальованим медальйоном, у якому було сховане пасмо волосся дитини, а також було викарбувано ім’я та дату народження, говориться на сторінці музею Hunter House Victorian Museum.

До браслета додавали шарми з кожною наступною дитиною, але сердечка вже були іншого кольору: рожеве для принцеси Вікторії, бірюзово-блакитне для Альберта, червоне для принцеси Аліси, темно-синє для Альфреда, напівпрозоро-біле для Гелени, темно-зелене для Луїзи, ніжно-блакитне для Артура, непрозоро-біле для Леопольда та світло-зелене для Беатріс.

Як і в першому шармі, який прикрасив браслет, всередині всіх інших теж було сховано волосся немовлят.

Подарунок від чоловіка королева, звісно ж, почала носити і це привернуло увагу. Оскільки вона була законодавицею моди, вікторіанці почали копіювати її стиль і подібні сентиментальні прикраси поширились, як і браслети з шармами.

Також не варто дивуватись, шо всередині сердечок було волосся, адже в ті часи це вважалось дуже сентиментальним подарунком. Люди дарували прикраси з ним, обмінювались волоссям на згадку одне про одного і навіть носили браслети сплетені з волосся на згадку про померлих або коханих.