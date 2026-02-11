Поховали не того: чи можуть родичі живого бійця відсудити моральну шкоду

Виплати за моральну шкоду у разі поховання не того військового / © ТСН.ua

Родина військового Назара Далецького поховала іншу людину, поки боєць був у полоні. Юрист пояснив, чи реально відсудити компенсацію за таку фатальну помилку та з якими труднощами доведеться зіткнутися.

Про це розповів військовий юрист Віталій Савко, повідомляє hromadske.

Юрист вважає, що у разі відкриття кримінального провадження через помилкові результати ДНК-експертизи родичі можуть бути визнані потерпілими в межах цієї справи та подати цивільний позов про компенсацію моральної шкоди, заподіяної злочином.

За словами Савка, у межах такої «юридичної формули» теоретично можливе відшкодування, однак сам процес є складним і потребує доведення факту завдання шкоди. Суд повинен погодитися, що моральні страждання справді мали місце — наприклад, якщо через переживання у близьких погіршився фізичний або психічний стан.

«Якщо вони й отримають у якійсь вірогідності, то дуже невеликі кошти, які не будуть співмірні навіть із витратами на адвоката… У нас просто в державі моральна шкода не дуже цінується. За вбивство… іноді присуджують по 100 тисяч гривень моральної шкоди. За побої, мордування — по 3000-5000 гривень. Це невеличкі кошти, тому що в нас немає методик, які б чітко визначали, що якщо є моральна шкода, то от така буде сума», — пояснив юрист.

Родину «загиблого» військового змусили повернути компенсацію

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що родина військового 24-ї бригади Назара Делецького має повернути державі 15 млн грн компенсації за його «загибель». Захисника помилково ідентифікували за ДНК та поховали 2023 року на Львівщині, проте нещодавно він повернувся додому під час обміну полоненими. Представник омбудсмена Тарас Подвірний повідомив, що наразі шукають винних у помилковій експертизі та вирішують цей юридичний прецедент, наголосивши, що для сім’ї головним є повернення близької людини.

Омбудсмен Дмитро Лубінець прокоментував ситуацію Далецьким. Він наголосив, що наразі триває юридичний розбір справи, а головне завдання — захистити права героя та його рідних. Про негайне повернення коштів не йдеться; фахівці шукають правовий механізм для розв’язання цієї безпрецедентної ситуації.