В Орбана хочуть узаконити привласнення українських мільйонів: МЗС б’є на сполох

Вилучені Угорщиною гроші «Ощадбанку»

Реклама

Провладна угорська партія «Фідес» Віктора Орбана подала до парламенту законопроєкт про арешт українських мільйонів «інкасаторської» валюти та золота, які Угорщина захопила 6 березня.

Про це передає угорське видання Telex.

Представник правлячої партії «Фідес» Мате Кочіш, який і подав до парламенту проєкт закону, пропонує відібрані гроші та золоті злитки українського «Ощадбанку» залишити під арештом до кінця розслідування.

Реклама

За даними видання, пропозицію депутати обговорили за дуже короткий час.

Член опозиційної MSZP Жолт Молнар засумнівався, чому Кочіш виніс пропозицію у прискореному форматі, і припустив, що йдеться про передвиборчий піар.

Голова комітету від партії «Йоббік» Золтан Сас також заперечив щодо того, щоб пропозицію було винесено до парламенту так швидко, бо в депутатів не було часу ознайомитися з нею детально.

За словами Саса, у зв’язку з пропозицією також існує занепокоєння щодо ретроактивного законодавства (поширення дії нового закону на правовідносини, що виникли до набрання ним чинності).

Реклама

Однак Кочіш переконав їх, що це питання може становити загрозу національній безпеці Угорщини. Він заявив, що пропозиція стосується саме цього конкретного питання, яке вимагає законодавчого врегулювання.

Комітет проголосував чотирма голосами «за» пропозицію Кочіша. Члени комітету також проголосували за рекомендацію комітету рекомендувати парламенту обговорити цю пропозицію у винятковому порядку.

Реакція України

Голова МЗС України Андрій Сибіга у відповідь на таку пропозицію Кочіша заявив, що «Угорщина занурюється у спіраль беззаконня».

Міністр обурився, що після крадіжки грошей українського державного банку угорці тепер висувають законопроєкт, щоб «легалізувати» її. Це де-факто визнання, що дії Угорщини не мають жодних законних підстав.

Реклама

«Вони лише додають беззаконня до беззаконня», — заявив Сибіга.

Він запевнив, що Україна притягне до відповідальності всіх причетних — не лише за крадіжку грошей, а й передусім за жорстоке поводження з сімома українцями в порушення Європейської конвенції з прав людини та Віденської конвенції з консульських зносин.

Скандал із затриманням українських інкасаторів в Угорщині

Нагадаємо, угорська влада оприлюднила світлини готівки та золотих злитків, які були конфісковані у затриманих на території країни працівників українського державного банку.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав такі дії Будапешта державним тероризмом, рекетом і взяттям заручників.

Реклама

Зрештою, інкасатори повернулися до України. Проте перш ніж звільнити їх, угорські силовики 28 годин тримали працівників «Ощадбанку» в кайданках.