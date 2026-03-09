У Орбана хотят узаконить присвоение украинских миллионов: МИД бьет тревогу

Изъятые Венгрией деньги «Ощадбанка»

Провластная венгерская партия «Фидес» Виктора Орбана подала в парламент законопроект об аресте украинских миллионов инкассаторской валюты и золота, которые Венгрия захватила 6 марта.

Об этом передает венгерское издание Telex.

Представитель правящей партии Фидес Мате Кочиш, который и подал в парламент проект закона, предлагает отобранные деньги и золотые слитки украинского Ощадбанка оставить под арестом до конца расследования.

По данным издания, предложение обсудили депутаты за очень короткое время.

Член оппозиционной MSZP Жолт Молнар усомнился, почему Кочиш вынес предложение в ускоренном формате и предположил, что речь идет о предвыборном пиаре.

Глава комитета от партии Йоббик Золтан Сас также возразил против того, чтобы предложение было вынесено в парламент так быстро — потому что у депутатов не было времени ознакомиться с ним подробно.

По словам Саса, в связи с предложением также существует беспокойство относительно ретроактивного законодательства (распространение действия нового закона на правоотношения, возникшие до вступления его в силу).

Однако Кочиш убедил их, что этот вопрос может представлять угрозу национальной безопасности Венгрии. Он заявил, что предложение касается именно этого конкретного вопроса, требующего законодательного урегулирования.

Комитет проголосовал четырьмя голосами за предложение Кочиша. Члены комитета также проголосовали за рекомендацию комитета рекомендовать парламенту обсудить это предложение в исключительном порядке.

Реакция Украины

Глава МИД Украины Андрей Сибига в ответ на такое предложение Кочиша заявил, что «Венгрия погружается в спираль беззакония».

Министр возмутился, что после кражи денег украинского государственного банка венгры теперь выдвигают законопроект, чтобы легализовать ее. Это де-факто признание, что действия Венгрии не имеют никаких законных оснований.

«Они только добавляют беззаконие к беззаконию», — заявил Сибига.

Он заверил, что Украина привлечет к ответственности всех причастных — не только за кражу денег, но и, прежде всего, за жестокое обращение с семью украинцами в нарушение Европейской конвенции по правам человека и Венской конвенции по консульскому сношению.

Скандал с задержанием украинских инкассаторов в Венгрии

Напомним, венгерские власти обнародовали фотографии наличных и золотых слитков, которые были конфискованы у задержанных на территории страны работников украинского государственного банка.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал такие действия Будапешта государственным терроризмом, рэкетом и взятием заложников.

Наконец, инкассаторы вернулись в Украину. Однако перед тем, как уволить, венгерские силовики 28 часов держали работников Ощадбанка в наручниках.