- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 461
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп рассказал, какую пользу ожидает от Путина
Дональд Трамп прокомментировал свой телефонный разговор с Путиным и оценку его роли в конфликте на Ближнем Востоке и войне в Украине.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Путин хочет помогать в вопросах Ближнего Востока, однако был бы гораздо более полезным, если бы завершил войну в Украине.
Об этом он рассказал на брифинге в Белом доме.
Журналисты спросили Трампа о его телефонном разговоре с Путиным 9 марта и теме обсуждения.
Президент США ответил, что разговор был «очень хорошим», и отметил, что на линии с обеих сторон было много участников. Одной из тем беседы стала война в Украине.
«Мы говорили об Украине — это бесконечная борьба… между Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть. Похоже, они никак не могут договориться», — заявил Трамп.
В то же время он подчеркнул, что разговор носил положительный характер.
Еще одной темой переговоров стала ситуация на Ближнем Востоке. По словам Трампа, Путин хочет быть полезным в этом вопросе, но лидер США считает, что диктатор Путин был бы намного полезнее, если бы прекратил войну против Украины.
«Мы, разумеется, поговорили о Ближнем Востоке. И он хочет быть полезным. Я сказал: „Вы могли бы быть еще более полезными, если бы положили конец войне между Украиной и Россией. Это было бы полезнее“», — подчеркнул президент США.
Резюмируя, Трамп добавил, что разговор был хорошим и Путин стремится действовать «очень конструктивно».
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого стороны обсудили развитие международной ситуации и конфликт вокруг Ирана.
Мы ранее информировали, что в Белом доме отказались комментировать связь России и Ирана в военной разведке.