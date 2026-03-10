Трамп рассказал, какую пользу ожидает от Путина

Дональд Трамп и Путин / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что Путин хочет помогать в вопросах Ближнего Востока, однако был бы гораздо более полезным, если бы завершил войну в Украине.

Об этом он рассказал на брифинге в Белом доме.

Журналисты спросили Трампа о его телефонном разговоре с Путиным 9 марта и теме обсуждения.

Реклама

Президент США ответил, что разговор был «очень хорошим», и отметил, что на линии с обеих сторон было много участников. Одной из тем беседы стала война в Украине.

«Мы говорили об Украине — это бесконечная борьба… между Путиным и президентом Зеленским существует огромная ненависть. Похоже, они никак не могут договориться», — заявил Трамп.

В то же время он подчеркнул, что разговор носил положительный характер.

Еще одной темой переговоров стала ситуация на Ближнем Востоке. По словам Трампа, Путин хочет быть полезным в этом вопросе, но лидер США считает, что диктатор Путин был бы намного полезнее, если бы прекратил войну против Украины.

Реклама

«Мы, разумеется, поговорили о Ближнем Востоке. И он хочет быть полезным. Я сказал: „Вы могли бы быть еще более полезными, если бы положили конец войне между Украиной и Россией. Это было бы полезнее“», — подчеркнул президент США.

Резюмируя, Трамп добавил, что разговор был хорошим и Путин стремится действовать «очень конструктивно».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого стороны обсудили развитие международной ситуации и конфликт вокруг Ирана.

Мы ранее информировали, что в Белом доме отказались комментировать связь России и Ирана в военной разведке.