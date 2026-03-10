Бронирование 2026: все, что нужно знать об отсрочке от мобилизации

Мобилизация в Украине / © ТСН

В приложении «Дія» уже в марте 2026 года появится новая возможность бронирования военнообязанных работников от мобилизации, даже если у них есть нерешенные вопросы с территориальными центрами комплектования. Речь идет, в частности, о людях с некорректными или отсутствующими учетными данными, а также о тех, кто находится в розыске ТЦК.

ТСН.ua рассказывает все, что нужно знать о бронировании работников: кто имеет право на отсрочку от мобилизации, как ее оформить, нужно ли проходить ВЛК, можно ли выехать за границу и в каких случаях бронирование может быть отменено.

Бронирование тех, кто находится в розыске ТЦК

Весной в приложении «Дія» планируют запустить новую услугу для бронирования военнообязанных работников, даже если у них есть неурегулированные вопросы по ТЦК СП. Об этом сообщила заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

По ее словам, предприятия оборонно-промышленного комплекса и компании, имеющие критическое значение для обеспечения Вооруженных сил Украины, смогут временно бронировать своих специалистов на 45 дней, даже в случае проблем с военным учетом.

Речь идет о работниках:

с отсутствующими или некорректными учетными данными;

тех, кто находится в розыске ТЦК.

Такие работники будут получать бронирование с первого дня трудоустройства, но не позже истечения срока действия статуса критически важного предприятия.

Запуск нового функционала в Действии планируют до конца марта 2026 года. Кроме того, в сервисе будет изменена процедура продления бронирования работников.

Бронирование работников: кто может получить отсрочку в Украине

Бронирование военнообязанных работников необходимо для того, чтобы в период мобилизации обеспечить непрерывную работу государственных органов, местного самоуправления и предприятий, имеющих стратегическое значение для страны.

Адвокат Марина Бекало объяснила ТСН.ua, что должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления не подлежат мобилизации в течение всего периода мобилизации.

«Вместо этого работники предприятий, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения или осуществляют производство товаров, выполнения работ и предоставления услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований, получают бронь только на период шесть месяцев”, — рассказала в комментарии ТСН.ua Марина Бекало.

После окончания этого срока работников нужно бронировать повторно.

Список объектов критической инфраструктуры определен постановлением Кабмина №1109 от 9 октября 2020 года. Для каждого сектора экономики действует отдельный порядок бронирования.

Сам порядок бронирования регулируется постановлением Кабинета Министров №76. Чтобы получить статус критически важного предприятия, компания должна соответствовать установленным критериям и вноситься в соответствующий перечень.

Сколько времени нужно для оформления бронирования

С 1 февраля 2026 года срок рассмотрения заявок на бронирование через «Дія» снова составляет до 72 часов. Ранее действовали временные упрощения, позволявшие оформлять бронирование за 24 часа для критически важных предприятий.

Официально для большинства компаний срок в 72 часа остается основным, но процедуру могут ускорить:

предприятия оборонной и стратегической отраслей;

государственные органы;

компании с особыми режимами сохранности.

В каком виде оформляется бронь

По состоянию на март 2026 бронирование может быть в двух форматах: электронном и бумажном. В то же время, со вторым могут быть нюансы.

Электронный формат

В приложении «Резерв+» бронирование отображается как электронная запись, которая подтягивается из реестра «Оберег». Там показывается:

статус бронирования;

срок действия;

основание для отсрочки.

Также подтверждение может быть в виде электронной выписки из Действия.

Бумажный формат

Бумажную выписку выдает работодатель. Она обязана быть заверена подписью управляющего и печатью компании.

В то же время юристы отмечают, что сам бумажный документ не является достаточным подтверждением, если информация не внесена в электронные реестры.

Нужно ли проходить ВЛК, если есть бронирование

Согласно постановлению Кабмина №560, военнообязанные с действующей отсрочкой или бронированием не направляются на военно-врачебную комиссию (ВЛК) в течение всего срока действия отсрочки.

Можно ли выехать за границу с бронированием

В марте 2026 года продолжают действовать ограничения на выезд за границу для военнообязанных мужчин во время военного положения.

Для отдельных категорий граждан процедура может быть упрощена, но сам факт наличия бронирования не дает автоматического права на выезд.

Каждый случай проверяется индивидуально, а для пересечения границы нужно соблюдать общие правила, согласованные с Минобороны и Госпогранслужбой.

Могут ли мобилизовать забронированного во время отпуска

Работники критически важных предприятий с бронированием не подлежат мобилизации в течение срока действия отсрочки.

Адвокат Марина Бекало объяснила ТСН.ua, что даже пребывание в отпуске не отменяет бронирование, поскольку трудовые отношения с работодателем продолжаются. За работником сохраняется рабочее место и должность.

В то же время отсрочку могут быть отменены в случаях:

потери предприятием статуса критически важного;

завершение срока бронирования;

увольнение работника;

временного прекращения трудового договора

Бронирование от мобилизации: какие документы нужно иметь с собой

Юристы советуют забронированным работникам иметь при себе документы, подтверждающие отсрочку.

Проблемы могут возникнуть, если:

нет актуальной справки или приказа;

данные еще не внесены в реестр;

работодатель не завершил процедуру согласования.

Специалисты советуют иметь оригинал или заверенную копию документов, проверять срок действия бронирования и убедиться, что информация внесена в реестр Оберег.

Адвокат Роман Ухов объяснил ТСН.ua, что на практике работники ТЦК могут проверить информацию по телефону через реестр.

Он также рекомендует самостоятельно проверять данные через приложение «Резерв+» или личный кабинет на портале «Дія».

Если сведения о бронировании отсутствуют в электронной системе, бумажные документы могут не считаться достаточным подтверждением.

Когда мужчину с бронированием могут забрать в ТЦК

По словам адвоката Романа Ухова, если в электронной базе нет информации об отсрочке или бронировании, работники ТЦК могут:

вручить повестку для уточнения данных;

направить на прохождение ВЛК.

В случае нарушения правил военного учета возможно задержание с последующим доставлением в ТЦК и составление административного протокола.

Кто может потерять бронирование в 2026 году

В 2026 году изменились требования к минимальному уровню зарплаты для бронирования работников.

Если раньше порог составлял 20 тысяч гривен, то с 1 января 2026 он вырос до 21 617,5 грн (минимальная зарплата 8 647 грн × 2,5).

Адвокат Марина Бекало объяснила, что если предприятие не обеспечивает работнику необходимый уровень зарплаты в каждом месяце отчетного квартала, оно может потерять право на бронирование. Соответственно, работник в таком случае теряет отсрочку.

Могут отменить бронирование

Руководители критически важных предприятий вправе отменять бронирование своих работников. Процедура регулируется постановлением Кабинета Министров №76.

Согласно правилам, работодатель может подать обоснованное заявление об аннулировании брони через портал «Действие».

Для этого нужно указать:

полное имя работника;

идентификационный код или паспортные данные;

дату рождения.

Обработка запроса длится до суток, а статус заявки отображается в кабинете руководителя.

В то же время, законодательство устанавливает ограничения. Работодатель имеет право инициировать аннулирование брони по собственному решению, но не чаще одного раза в пять календарных дней.

Что означает розыск ТЦК

Розыск ТЦК — это статус, который могут предоставить военнообязанным мужчинам, уклоняющимся от исполнения обязанностей военного учета.

Важно понимать, что такой розыск не является уголовным преследованием.

Сам термин «розыск» в юридическом смысле используется только в рамках уголовного производства. Если вы действительно находитесь в розыске по уголовному производству — об этом вы узнаете первыми. Отнюдь не на блокпосту и отнюдь не от полицейского во время проверки документов.

Во время военного положения ТЦК могут искать мужчин в возрасте 25–60 лет, уклоняющихся от военного учета.

Основные причины объявления в розыск:

неявка в ТЦК по вызову или повестке;

необновление военно-учетных данных;

отказ от прохождения ВЛК;

нарушение правил военного учета (ст. 210, 210-1 КУоАП);

уклонение от мобилизации.

В ТЦК объясняют, что человека могут объявить в розыск, если он получил повестку лично, но не появился в течение трех дней.

Впрочем, если военнообязанный не появился по болезни или другим обстоятельствам, подтвержденным документами, розыск могут отсрочить.

Бронирование от мобилизации: что важно помнить

Юристы и представители ТЦК отмечают, что право на отсрочку или бронирование не действует автоматически.

Его нужно:

оформить документально;

проверить, внесены ли данные в электронные реестры.

В противном случае даже мужчина с инвалидностью, многодетный отец или забронированный работник может получить повестку.