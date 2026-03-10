Бронювання 2026: усе, що потрібно знати про відстрочку від мобілізації

Мобілізація в Україні / © ТСН

Реклама

У застосунку «Дія» вже у березні 2026 року з’явиться нова можливість бронювання військовозобов’язаних працівників від мобілізації, навіть якщо вони мають невирішені питання з територіальними центрами комплектування. Йдеться, зокрема, про людей із некоректними або відсутніми обліковими даними, а також тих, хто перебуває у розшуку ТЦК.

ТСН.ua розповідає все, що потрібно знати про бронювання працівників: хто має право на відстрочку від мобілізації, як її оформити, чи потрібно проходити ВЛК, чи можна виїхати за кордон та в яких випадках бронювання можуть скасувати.

Бронювання тих, хто перебуває у розшуку ТЦК

Навесні у застосунку «Дія» планують запустити нову послугу для бронювання військовозобов’язаних працівників, навіть якщо вони мають неврегульовані питання з ТЦК СП. Про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Реклама

За її словами, підприємства оборонно-промислового комплексу та компанії, які мають критичне значення для забезпечення Збройних сил України, зможуть тимчасово бронювати своїх фахівців на 45 днів навіть у разі проблем із військовим обліком.

Йдеться про працівників:

із відсутніми або некоректними обліковими даними;

тих, хто перебуває у розшуку ТЦК.

Такі працівники отримуватимуть бронювання з першого дня працевлаштування, але не пізніше завершення строку дії статусу критично важливого підприємства.

Запуск нового функціоналу в «Дії» планують до кінця березня 2026 року. Крім того, у сервісі змінять процедуру продовження бронювання працівників.

Реклама

Бронювання працівників: хто може отримати відстрочку в Україні

Бронювання військовозобов’язаних працівників потрібне для того, щоб у період мобілізації забезпечити безперервну роботу державних органів, місцевого самоврядування та підприємств, які мають стратегічне значення для країни.

Адвокатка Марина Бекало пояснила ТСН.ua, що посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування не підлягають мобілізації протягом усього періоду мобілізації.

«Натомість працівники підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення або здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань, отримують бронь лише на період шість місяців«, — розповіла у коментарі ТСН.ua Марина Бекало.

Після завершення цього строку працівників потрібно бронювати повторно.

Реклама

Перелік об’єктів критичної інфраструктури визначено постановою Кабміну №1109 від 9 жовтня 2020 року. Для кожного сектору економіки діє окремий порядок бронювання.

Сам порядок бронювання регулюється постановою Кабінету міністрів №76. Щоб отримати статус критично важливого підприємства, компанія повинна відповідати встановленим критеріям та бути внесеною до відповідного переліку.

Скільки часу потрібно для оформлення бронювання

Від 1 лютого 2026 року строк розгляду заявок на бронювання через «Дію» знову становить до 72 годин. Раніше діяли тимчасові спрощення, які дозволяли оформлювати бронювання за 24 години для критично важливих підприємств.

Офіційно для більшості компаній термін у 72 години залишається основним, але процедуру можуть прискорити:

Реклама

підприємства оборонної та стратегічної галузей;

державні органи;

підприємства з особливими режимами безпеки.

У якому вигляді оформлюється бронь

Станом на березень 2026 року бронювання може бути у двох форматах: електронному і паперовому. Водночас із другим можуть бути нюанси.

Електронний формат

У застосунку «Резерв+» бронювання відображається як електронний запис, який підтягується з реєстру «Оберіг». Там показується:

статус бронювання;

строк дії;

підстава для відстрочки.

Також підтвердження може бути у вигляді електронної виписки з «Дії».

Паперовий формат

Паперову виписку видає роботодавець. Вона має бути завірена підписом керівника і печаткою підприємства.

Реклама

Водночас юристи наголошують, що сам паперовий документ не є достатнім підтвердженням, якщо інформація не внесена до електронних реєстрів.

Чи потрібно проходити ВЛК, якщо є бронювання

Згідно з постановою Кабміну №560, військовозобов’язані з чинною відстрочкою або бронюванням не направляються на військово-лікарську комісію (ВЛК) протягом усього строку дії відстрочки.

Чи можна виїхати за кордон із бронюванням

У березні 2026 року продовжують діяти обмеження на виїзд за кордон для військовозобов’язаних чоловіків під час воєнного стану.

Для окремих категорій громадян процедура може бути спрощеною, але сам факт наявності бронювання не дає автоматичного права на виїзд.

Реклама

Кожен випадок перевіряється індивідуально, а для перетину кордону потрібно дотримуватися загальних правил, погоджених із Міноборони та Держприкордонслужбою.

Чи можуть мобілізувати заброньованого під час відпустки

Працівники критично важливих підприємств, які мають бронювання, не підлягають мобілізації протягом строку дії відстрочки.

Адвокатка Марина Бекало пояснила ТСН.ua, що навіть перебування у відпустці не скасовує бронювання, оскільки трудові відносини з роботодавцем продовжуються. За працівником зберігається робоче місце і посада.

Водночас відстрочку можуть скасувати у випадках:

Реклама

втрати підприємством статусу критично важливого;

завершення строку бронювання;

звільнення працівника;

тимчасового припинення трудового договору.

Бронювання від мобілізації: які документи потрібно мати із собою

Юристи радять заброньованим працівникам мати при собі документи, які підтверджують відстрочку.

Проблеми можуть виникнути, якщо:

немає актуальної довідки чи наказу;

дані ще не внесені до реєстру;

роботодавець не завершив процедуру погодження.

Фахівці радять мати оригінал або завірену копію документів, перевіряти строк дії бронювання та переконатися, що інформація внесена до реєстру «Оберіг».

Адвокат Роман Ухов пояснив ТСН.ua, що на практиці працівники ТЦК можуть перевірити інформацію телефоном через реєстр.

Реклама

Він також радить самостійно перевіряти дані через застосунок «Резерв+» або особистий кабінет на порталі «Дія».

Якщо ж відомості про бронювання відсутні в електронній системі, паперові документи можуть не вважатися достатнім підтвердженням.

Коли чоловіка з бронюванням можуть забрати до ТЦК

За словами адвоката Романа Ухова, якщо в електронній базі немає інформації про відстрочку чи бронювання, працівники ТЦК можуть:

вручити повістку для уточнення даних;

направити на проходження ВЛК.

У разі порушення правил військового обліку можливе затримання з подальшим доправленням до ТЦК та складання адміністративного протоколу.

Реклама

Хто може втратити бронювання 2026 року

У 2026 році змінилися вимоги до мінімального рівня зарплати для бронювання працівників.

Якщо раніше поріг становив 20 тисяч гривень, то від 1 січня 2026 року він зріс до 21 617,5 грн (мінімальна зарплата 8 647 грн × 2,5).

Адвокатка Марина Бекало пояснила, що якщо підприємство не забезпечує працівникові необхідний рівень зарплати в кожному місяці звітного кварталу, воно може втратити право на бронювання.Відповідно, працівник у такому випадку втрачає відстрочку.

Чи можуть скасувати бронювання

Керівники критично важливих підприємств мають право скасовувати бронювання своїх працівників. Процедура регулюється постановою Кабінету міністрів №76.

Реклама

Згідно з правилами, роботодавець може подати обґрунтовану заяву про анулювання броні через портал «Дія».

Для цього потрібно вказати:

повне ім’я працівника;

ідентифікаційний код або паспортні дані;

дату народження.

Опрацювання запиту триває до однієї доби, а статус заявки відображається в кабінеті керівника.

Водночас законодавство встановлює обмеження. Роботодавець має право ініціювати анулювання броні за власним рішенням, але не частіше ніж один раз на п’ять календарних днів.

Реклама

Що означає розшук ТЦК

Розшук ТЦК — це статус, який можуть надати військовозобов’язаним чоловікам, що ухиляються від виконання обов’язків військового обліку.

Важливо розуміти, що такий розшук не є кримінальним переслідуванням.

Сам термін «розшук» у юридичному значенні використовується лише в межах кримінального провадження. Якщо ви дійсно перебуваєте в розшуку за кримінальним провадженням — про це ви дізнаєтеся першими. Аж ніяк не на блокпосту і аж ніяк не від поліцейського під час перевірки документів.

Під час воєнного стану ТЦК можуть шукати чоловіків віком 25–60 років, які ухиляються від військового обліку.

Реклама

Основні причини для оголошення у розшук:

неявка до ТЦК за викликом або повісткою;

неоновлення військово-облікових даних;

відмова від проходження ВЛК;

порушення правил військового обліку (ст. 210, 210-1 КУпАП);

ухиляння від мобілізації.

У ТЦК пояснюють, що людину можуть оголосити в розшук, якщо вона отримала повістку особисто, але не з’явилася протягом трьох днів.

Втім, якщо військовозобов’язаний не з’явився через хворобу або інші обставини, які підтверджені документами, розшук можуть відтермінувати.

Бронювання від мобілізації: що важливо пам’ятати

Юристи та представники ТЦК наголошують, що право на відстрочку або бронювання не діє автоматично.

Його потрібно:

Реклама

оформити документально;

перевірити, чи внесені дані до електронних реєстрів.

Інакше навіть чоловік з інвалідністю, багатодітний батько або заброньований працівник може отримати повістку.