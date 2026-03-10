Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна задкувати назад

Гороскоп / © Credits

У жодному разі не можна відмовлятися від ухвалених раніше рішень і — вже тим паче — задкувати назад.

Сьогодні, 10 березня, відмовлятися від ухвалених раніше рішень не можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо небажано задкувати назад.

Овен

Овни практично ніколи не відступають, і роблять вони це не з принципових міркувань, просто представники цього знака діють настільки стрімко, що не встигають позадкувати. Тим важливіше для їхнього сьогодення сьогодні не зраджувати себе і не відмовлятися від ухвалених рішень.

Рак

Раки, улюблена тактика яких «крок уперед і два назад», у відступі — як тактичному прийомі — не бачать нічого поганого, навпаки, вважають його чудовим способом досягти поставленої мети. Але сьогодні їхній улюблений прийом може їх загубити — вони втратять більше, ніж придбають.

Терези

Терезам, які завжди вагаються, перш ніж ухвалити важливе для них рішення, сьогодні треба налаштуватися на рішучу дію. Будь-який відступ від наміченого шляху загрожує блуканням лабіринтом можливих варіантів досягнення мети, а це — втрата часу.

