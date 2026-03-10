- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 350
- Час на прочитання
- 1 хв
Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна задкувати назад
Нинішній день — час радикальних змін у всіх сферах життя, коли необхідно діяти рішуче і цілеспрямовано.
У жодному разі не можна відмовлятися від ухвалених раніше рішень і — вже тим паче — задкувати назад.
Сьогодні, 10 березня, відмовлятися від ухвалених раніше рішень не можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо небажано задкувати назад.
Овен
Овни практично ніколи не відступають, і роблять вони це не з принципових міркувань, просто представники цього знака діють настільки стрімко, що не встигають позадкувати. Тим важливіше для їхнього сьогодення сьогодні не зраджувати себе і не відмовлятися від ухвалених рішень.
Рак
Раки, улюблена тактика яких «крок уперед і два назад», у відступі — як тактичному прийомі — не бачать нічого поганого, навпаки, вважають його чудовим способом досягти поставленої мети. Але сьогодні їхній улюблений прийом може їх загубити — вони втратять більше, ніж придбають.
Терези
Терезам, які завжди вагаються, перш ніж ухвалити важливе для них рішення, сьогодні треба налаштуватися на рішучу дію. Будь-який відступ від наміченого шляху загрожує блуканням лабіринтом можливих варіантів досягнення мети, а це — втрата часу.
Читайте також:
Астрологиня назвала три знаки, для яких березень 2026 року буде гармонійним і вдалим
Зодіакальний гороскоп на березень 2026 року для всіх 12 знаків
Рік Осла за зороастрійським календарем: що чекає на нас після весняного рівнодення 21 березня
Астрологиня назвала три знаки, для яких весна 2026 року буде особливою