ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
350
Час на прочитання
1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні не можна задкувати назад

Нинішній день — час радикальних змін у всіх сферах життя, коли необхідно діяти рішуче і цілеспрямовано.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

У жодному разі не можна відмовлятися від ухвалених раніше рішень і — вже тим паче — задкувати назад.

Сьогодні, 10 березня, відмовлятися від ухвалених раніше рішень не можна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо небажано задкувати назад.

Овен

Овни практично ніколи не відступають, і роблять вони це не з принципових міркувань, просто представники цього знака діють настільки стрімко, що не встигають позадкувати. Тим важливіше для їхнього сьогодення сьогодні не зраджувати себе і не відмовлятися від ухвалених рішень.

Рак

Раки, улюблена тактика яких «крок уперед і два назад», у відступі — як тактичному прийомі — не бачать нічого поганого, навпаки, вважають його чудовим способом досягти поставленої мети. Але сьогодні їхній улюблений прийом може їх загубити — вони втратять більше, ніж придбають.

Терези

Терезам, які завжди вагаються, перш ніж ухвалити важливе для них рішення, сьогодні треба налаштуватися на рішучу дію. Будь-який відступ від наміченого шляху загрожує блуканням лабіринтом можливих варіантів досягнення мети, а це — втрата часу.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
350
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie