Насправді леді справді народжуються, але не стільки — точніше, не тільки в родовитих батьків, скільки в певний календарний час.

Астрологиня Людмила Булгакова назвала жінок зодіаку, про яких кажуть, що вони — справжні леді.

Діви

Діви матимуть доречний вигляд навіть у королівській сім’ї, про вищий світ будь-якої країни і говорити не доводиться — вони будуть своїми в будь-якому з них. Завжди елегантно вдягнені, доглянуті, наче зійшли зі сторінок модного журналу, вони вміють себе подати в найкращому — на заздрість багатьом — світлі.

Терези

Терези не тільки мають витончений вигляд, як жіночі образи старовинних мальовничих полотен, а й уміють поводитися в аристократичному товаристві. По-перше, вони блискуче освічені, а отже можуть підтримати бесіду на будь-яку тему, а по-друге, мають дипломатичні здібності та витримку.

Лев

Леви вміють і люблять сяяти в суспільстві — будь-який їхній вихід схожий на появу на червоній доріжці кінофестивалю. Водночас — незважаючи на яскравість, яка їх вирізняє, вони уникають вульгарності, притаманної представницям інших знаків зодіаку, що вирізняє їх з-поміж селебритіс будь-якого рангу.

