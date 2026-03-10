Обстріл Харкова / © Getty Images

У Харкові внаслідок удару ворожого безпілотника по Холодногірському району постраждали четверо людей.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Четверо людей постраждали внаслідок удару ворожого БпЛА по Холодногірському району Харкова», — зазначив він.

За словами посадовця, медичну допомогу надали трьом жінкам віком 58, 38 і 52 роки, а також 17-річній дівчині.

Крім того, через влучання безпілотника в дорогу пошкоджень зазнали три приватні домоволодіння та автомобіль.

На місці події працюють усі екстрені служби.

Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 10 березня пролунав вибух під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що внаслідок ворожої атаки на Дніпро ввечері, 9 березня, четверо людей отримали поранення, а також було пошкоджено багатоповерховий будинок та приміщення банку.